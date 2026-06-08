Aad Kloosterwaard, SINISTER: «13 мая я перестал дышать»Блог
Aad Kloosterwaard из SINISTER выложил апдейт о состоянии здоровья — ну и единственное, что можно сказать в такой ситуации: будем надеяться, что он действительно выкарабкается!
«Дорогие друзья!
Прежде всего хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Сообщений пришло так много, что я физически не смог ответить каждому лично. Но знайте: я читаю их, когда появляется возможность, и искренне ценю каждое слово.
Многие спрашивали, что со мной произошло, поэтому я решил рассказать свою историю, с чего все началось.
Два месяца назад, в спокойное пасхальное воскресенье, наша семья решила отправиться в небольшой трип вместо традиционного праздничного застолья, которое мы обычно устраиваем. Уже тогда я почувствовал слабость, но все же провел хороший день в компании с близкими.
На следующий день меня скрутила сильнейшая боль в животе, началась и никак не прекращалась рвота, и Alesa отвезла меня в больницу. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и сообщили, что требуется экстренная операция. Меня перевезли в более крупный медицинский центр.
Операция прошла успешно, однако хирург обнаружил несколько новообразований, которые потребовали дополнительного гистологического исследования. Через десять дней меня выписали домой, и восстановление шло довольно неплохо. Я даже успел заехать поздороваться с ребятами из VOMITORY во время их гастрольного появления.
Но потом состояние начало стремительно ухудшаться. Я становился все слабее, катастрофически терял вес, а боль только усиливалась. Вскоре пришли страшные новости: это рак, он обширно распространился по организму, в том числе с метастазами в мозг.
Первичный мой диагноз был — кожная меланома. К счастью, анализы показали наличие мутации BRAF. После некоторых сомнений я согласился на таргетную терапию.
Поначалу, правда, стало сильно хуже. Многие врачи говорили, что у меня нет шансов. 13 мая я перестал дышать.
До приезда скорой помощи Alesa и Toby сумели вернуть меня к жизни. Сам из того я ничего не помню, но позже онколог рассказал, что тело уже сдавалось, а вот разум продолжал бороться — словно у меня еще оставались незавершенные дела.
И я все еще здесь.
Спустя несколько дней после того, как буквально вернулся с того света, я снова стал разговаривать, смог сидеть, понемногу ходить и есть. С тех пор крепчаю с каждым днем. А несколько дней назад пришла потрясающая новость: показатели опухолевых маркеров резко снизились!
В минувшие выходные у нас впервые за долгое время состоялась репетиция группы, и это дало дополнительную, мощную мотивацию продолжать борьбу. Битва еще далека от завершения, но я по-прежнему здесь. И по-прежнему сражаюсь.
И да…
Вы очень скоро снова увидите SINISTER на сцене.
Спасибо всем за любовь, поддержку и веру в меня».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 101
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Aad Kloosterwaard, SINISTER: «13 мая я перестал дышать»
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Комментарии
DC:
MRK:
Mustdie:
Ых:
Тварь:
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Дружище Христос:
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П�…
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