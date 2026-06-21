Sabina Classen
21.06.2026

А вот это неожиданно: Sabina Classen возвращается в музыку с TEMPLE OF THE ABSURD

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HOLY MOSES завязали со сценой в 2023 году, и казалось бы, легендарная Sabina Classen тоже планирует пенсию. Однако перешагнув 62-летний рубеж, эта прекрасная немка решила, мол, дудки. И с ее участием вернулся к жизни старый трэшевый коллектив TEMPLE OF THE ABSURD, выпустивший в 90-х два альбома, Absurd (1995) и Mother, Creator, God (1999), а впоследствии не делавший примерно ничего.

В феврале этого года Сабина написала: «TEMPLE OF THE ABSURD жив! И это кажется абсолютно правильным. Некоторые вещи долго пребывают в состоянии покоя, ожидая подходящего момента, чтобы вновь пробудиться. Наши песни, дружба, энергия — все это ощущается невероятно знакомым и родным».

В составе три участника из классического состава: Sabina, понятно, на вокале, два гитариста: экс-коллега по HOLY MOSES Robert «Ozzy» Frese и Thomas Schröder (оба они, к слову, играли в группе WARPATH), плюс два новых участника: драммер Robert Julien Schmidt и басист Falko Reshöft. Уже подписан контракт с Fireflash Records, готов к осеннему выпуску новый альбом, а также презентован сингл “Prayer”. Вживую коллектив можно будет увидеть, например, на Wacken Open Air этого года.

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1 comment

  • Ігор написал(а):

    О,как раз на днях пролистывал интервью с Сабиной на Хиткиллере.
    Да уж, время никого не щадит((

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