А помните такую группу SOULGRIND? Они снова в в деле!Новинки и новости
После паузы в 15 лет финский SOULGRIND под художественным руководством Jussi ‘Lord’ Heikkinen, еще несколькими музыкантами из 90-х (вокалистка Tanya Whisper Lillith, басист Jani Immonen, клавишник/вокалист Miika «Azhemin» Niemelä) и новыми драммером-гитаристом объявил, что готов выпустить десятый альбом Ad Pulchram Mortem, в подтверждение чего презентовал сингл «Jylhä Metsämies».
Lord Heikkinen: «Годы пролетели незаметно. Иногда мы с Azhemin что-то пробовали сочинять, но по разным причинам процесс замедлялся. Tanya Lilith поселилась в Австрии, что также не способствовало особенной продуктивности. Когда она приезжала в Финляндию, мы что-то набрасывали на демо.
А потом, в 2024 году, все-таки загорелся былой огонь, и песни начали рождаться одна за другой. Плюс немало материала накопилось “в столе” — иногда казалось, что даже слишком много. Так, в каждой записи мы находили что-то новое и вдохновляющее, и параллельно рождались еще более масштабные идеи. Короче, с материалом у нас проблем никогда не возникало. В отличие от свободного времени. Однако теперь SOULGRIND снова отвоевал приоритет в наших графиках.
Для альбома Ad Pulchram Mortem мы сочинили 12 треков, и в качестве сингла-презентации выбрали “Jylhä Metsämies”. Считаем, это отличная «обложка» для нынешней главы истории коллектива.
В оставшееся время этого года мы планируем довести материал до ума и выпустить диск. Также надеемся, что в 2026 мы снова выйдем на сцену с концертами. The Original Paganhood is back».
Автор: Anastasiya
