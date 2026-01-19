7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOST

LORD OF THE LOST в последние годы просто бомбят альбомами и синглами — так, в 2025-м у них вышло сразу два диска трилогии Opvs Noir, и этой весной намечается третий. Так что ежели кому интересно, чуть ниже — его первый сингл “I Hate People” с участием Wednesday 13. А еще не так давно гитарист группы Pi Stoffers поделился своим топом — какие песни меланхолической мрачной сцены сам он считает топовыми и классикой на все времена.

KATATONIA «Leaders»

Этот трек пришел в голову первым делом. KATATONIA — группа, которая с первых нот погружает меня в пучину готической тьмы — мрачной, промерзшей до костей и пропитанной отчаянием. Эта песня для меня особенно важна — ибо именно ее наш звуковик всегда включает на саундчеке. Я слышал ее и в маленьких клубах, и на огромных стадионах, так что она навсегда будет ассоциироваться с гастролями и гастрольными воспоминаниями.

HIM «Venus Doom»

HIM не нуждаются ни в каких представлениях. Для многих — и для меня в том числе — это одна из лучших, если не лучшая готик-рок-группа на планете. Я открыл их для себя относительно недавно и был поражен, сколько всего упустил раньше, особенно в плане сонграйтинга и простых, но невероятно эффектных гитарных партий. «Venus Doom» — идеальный пример.

EDITORS «The Racing Rats»

Знаю, причислять EDITORS к готам — спорное решение. Однако именно в таком контексте я бы хотел увидеть их живьем. Музыка группы очень атмосферна и, в зависимости от альбома, она может быть крайне меланхоличной, почти готической — так, что идеально вписалась бы в антураж какого-нибудь мрачного клуба. «The Racing Rats» — не самый очевидный пример, но… здесь я играю по своим правилам. Лид-гитарная партия в этой теме — из тех, что навсегда застревают в голове. Я пал ее жертвой, когда моя будущая жена, с которой незадолго до того познакомился, поставила мне этот трек.

KMFDM «A Drug Against War»

В 2017 году мне посчастливилось играть на гитаре в составе KMFDM, помогая им в европейско-британском туре, и эта песня всегда была любимой в сете. Быстрая, богатая на смыслы, с безумно сложным соло, которое было для меня истинным испытанием. Каждый раз, когда ее слушаю, вспоминаю с теплотой тот период.

HEALTH «Crack Metal»

Обожаю эту группу. Редко встретишь коллектив, обладающий настолько мощным и уникальным вайбом! Цепляют они моментально — во всяком случае, меня. Мне нравится, как HEALTH соединяют элементы самых разных субкультур и сплавляют их в нечто цельное и абсолютно особенное.

ORGY «Blue Monday»

Да, это кавер, я в курсе. Но из тех случаев, когда кавер, имхо, значительно лучше оригинала. В прошлом году мы гастролировали по США и Канаде с Райаном и Амиром — бывшими участниками ORGY, а ныне JULIEN-K, — и именно тогда я впервые по-настоящему погрузился в их творчество. Я был поражен.

FEAR FACTORY «Linchpin»

Ну а вот и тяжеловесы! Забавно, но я вообще не слушал FEAR FACTORY, пока не увидел их вживую — мы играли вместе на фестивале в Испании в прошлом году. Меня поразила каждая песня, а такое случается крайне редко. Они — легенды по множеству причин, одна из которых — «Linchpin».



А вот, собственно, новинка LORD OF THE LOST.

