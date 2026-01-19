7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOST

7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOSTБлог
LORD OF THE LOST в последние годы просто бомбят альбомами и синглами — так, в 2025-м у них вышло сразу два диска трилогии Opvs Noir, и этой весной намечается третий. Так что ежели кому интересно, чуть ниже — его первый сингл “I Hate People” с участием Wednesday 13. А еще не так давно гитарист группы Pi Stoffers поделился своим топом — какие песни меланхолической мрачной сцены сам он считает топовыми и классикой на все времена.
KATATONIA «Leaders»
Этот трек пришел в голову первым делом. KATATONIA — группа, которая с первых нот погружает меня в пучину готической тьмы — мрачной, промерзшей до костей и пропитанной отчаянием. Эта песня для меня особенно важна — ибо именно ее наш звуковик всегда включает на саундчеке. Я слышал ее и в маленьких клубах, и на огромных стадионах, так что она навсегда будет ассоциироваться с гастролями и гастрольными воспоминаниями.
HIM «Venus Doom»
HIM не нуждаются ни в каких представлениях. Для многих — и для меня в том числе — это одна из лучших, если не лучшая готик-рок-группа на планете. Я открыл их для себя относительно недавно и был поражен, сколько всего упустил раньше, особенно в плане сонграйтинга и простых, но невероятно эффектных гитарных партий. «Venus Doom» — идеальный пример.
EDITORS «The Racing Rats»
Знаю, причислять EDITORS к готам — спорное решение. Однако именно в таком контексте я бы хотел увидеть их живьем. Музыка группы очень атмосферна и, в зависимости от альбома, она может быть крайне меланхоличной, почти готической — так, что идеально вписалась бы в антураж какого-нибудь мрачного клуба. «The Racing Rats» — не самый очевидный пример, но… здесь я играю по своим правилам. Лид-гитарная партия в этой теме — из тех, что навсегда застревают в голове. Я пал ее жертвой, когда моя будущая жена, с которой незадолго до того познакомился, поставила мне этот трек.
KMFDM «A Drug Against War»
В 2017 году мне посчастливилось играть на гитаре в составе KMFDM, помогая им в европейско-британском туре, и эта песня всегда была любимой в сете. Быстрая, богатая на смыслы, с безумно сложным соло, которое было для меня истинным испытанием. Каждый раз, когда ее слушаю, вспоминаю с теплотой тот период.
HEALTH «Crack Metal»
Обожаю эту группу. Редко встретишь коллектив, обладающий настолько мощным и уникальным вайбом! Цепляют они моментально — во всяком случае, меня. Мне нравится, как HEALTH соединяют элементы самых разных субкультур и сплавляют их в нечто цельное и абсолютно особенное.
ORGY «Blue Monday»
Да, это кавер, я в курсе. Но из тех случаев, когда кавер, имхо, значительно лучше оригинала. В прошлом году мы гастролировали по США и Канаде с Райаном и Амиром — бывшими участниками ORGY, а ныне JULIEN-K, — и именно тогда я впервые по-настоящему погрузился в их творчество. Я был поражен.
FEAR FACTORY «Linchpin»
Ну а вот и тяжеловесы! Забавно, но я вообще не слушал FEAR FACTORY, пока не увидел их вживую — мы играли вместе на фестивале в Испании в прошлом году. Меня поразила каждая песня, а такое случается крайне редко. Они — легенды по множеству причин, одна из которых — «Linchpin».
А вот, собственно, новинка LORD OF THE LOST.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 34
Читайте также:
- Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года
- Опрос: 70% меломанов предпочтут хороший концерт хорошему сексу
- Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 года
- Marko Hietala: 10 песен, которые изменили мою жизнь
- Bumblefoot: 5 интернет-гитаристов, которые невероятно отжигают и впечатляют
- Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…
- Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024
- Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024
- Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify
- Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
7 лучших готических тем на все времена по версии гитариста LORD OF THE LOST
-
Bandcamp запретил ai-музыку
-
Лучшие альбомы 2025 года — CRADLE OF FILTH «The Screaming Of The Valkyries» и PARADISE LOST «Ascension»
-
Paul Masvidal об аварии, которая странным образом вдохновила альбом DEATH «Human»
-
Калифорнийская жертва сатане. Убийц Elyse Pahler освободили после почти 30 лет тюрьмы
-
Музыкальный канал MTV мертв. Но не для ностальгии
-
Цитата. Geezer Butler о творческом процессе: «К счастью, появился искусственный интеллект»
-
С наступающим!!!
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года
-
Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000
Комментарии
Илюха ноготочки:
Какой то кал, а не топ на все времена. Понятно что у всех свои вкусы, но раз претендуешь на всеобщность то нужно потрудится получше. Какой нах КФДМ, он бы еще крэйдл оф…
Ветошь:
Ігор:
Каждые два года альбом.Так быстро выгореть можно,от недостатка идей.…
Harvey keitel:
Tadevusz написал(а):
EVTHANAZIA ніколі не была лайном, але ў іх было дзьве праблемы: 1) нізкая якасць большасьці запісаў (бо ў 90-я гг. і Рэчыца); 2) малая колькасць запісаў н�…
Тварь:
Насколько я любил Креатор 92-2005 (как ни крути, моя первая метал группа), настолько он сейчас стал выхолощенным коммерческим переигрыванием одного и того же. Послушал,…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Ещё раз извиняюсь за оффтоп, Настя.
Слежу за ситуацией Роба из CC.
Видел щас переписку жены Джорджа Фишера и админа (?) CC fanbase. Там, походу жесть на…
Писюн с глазами:
jurgai написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!
Печально не то что и как креаторы переигрыв�…
jurgai:
Писюн с глазами написал(а):
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!
Печально не то что и как креаторы переигрывают в сотый ра…
Merzbow:
Ых написал(а):
Merzbow написал(а):
His band hates him and he hates them.
Нормально так…
А ничего, что он Фишграйндера в группу и притащил? Джордж ему по гроб жизни должен быть бла…
Ых:
Merzbow написал(а):
His band hates him and he hates them.
Нормально так…
А ничего, что он Фишграйндера в группу и притащил? Джордж ему по гроб жизни должен быть благодарен.
Хо…
Писюн с глазами:
Так-с, что тут у нас, Violent Revolution, перезаписанный в энный раз. Ну и отлично!…
Merzbow:
Ещё раз извиняюсь за оффтоп, Настя.
Слежу за ситуацией Роба из CC.
Видел щас переписку жены Джорджа Фишера и админа (?) CC fanbase. Там, походу жесть нарастает нехреновая, …
Юрий:
Если слушать без вокала , то чистейший скандинавский мелодэт , о том , что это всё же KREATOR только вокал напоминает )) И нет , это не плохо , альбом очень даже неплохой , в…
Какой то кал, а не топ на все времена. Понятно что у всех свои вкусы, но раз претендуешь на всеобщность то нужно потрудится получше. Какой нах КФДМ, он бы еще крэйдл оф филт туда записал.