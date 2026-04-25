1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией

1914 оштрафованы итальянской финансовой полициейБлог
1914 сейчас катают большой европейский тур (а также, надеюсь, увижу группу в следующем месяце в США на Maryland Deathfest), и все бы хорошо… но итальянцы подпортили впечатление.
«Несмотря на то, что наше первое шоу в Италии прошло великолепно и сопровождалось массой незабываемых моментов и встреч, мы попали в очень неприятную ситуацию. Выезжая из страны, мы были остановлены местной финансовой полицией Guardia di Finanza, которая устроила проверку, как будто мы какая-то мафиозная ячейка.
Мы везли с собой деньги, наличные, что собираем для украинской армии, — донаты, которые фанаты приносят в течение тура. И это вызвало вопросы у офицеров — тот факт, что все деньги хранились в одной коробке.
Мы не превысили допустимые нормы вывоза наличных на человека, не нарушили никаких законов, однако это не остановило полицейских — и они оштрафовали и группу, и фонд донатов.
С нами такое случилось впервые — мы объясняли, что это за деньги и для чего (для закупки дронов, аптечек, транспортных средств); звонили адвокату… все это никого не убедило. Так что остается только надеяться, что €4,800, отобранные у нас, помогут этим ребятам из Guardia di Finanza в их работе и оставят чувство удовлетворения от эффективно выполненной задачи. Просто знайте: вы, бляха, неправы.
Спасибо, однако, публике в Италии — всем, кто нас поддержал, помогал. Увидимся в октябре».
Христос Не Воскрес:
MRK:
Тварь:
Черноярец:
…я буквально на этой неделе нанимал художника в Италии… Вот второй раз с Италией имею дела, у них всегда что-то особенное — они запросили для налоговой мой адрес и и т.д. Нив Норвегии, ни в Германии такого нет.
Велком ту Итали
«звонили адвокату… все это никого не убедило» = значит юридически они были ещё как правы ибо нех донаты налом в ларце таскать по миру как «какая-то мафиозная ячейка» — это ж ясен пень для любой финансовой полиции находка