10.07.2024

«1349 не похожа на другие группы. Это не команда друзей, которые решили играть вместе музыку». Слушаем новинку «Shadow Point»!

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На октябрь 1349 назначили выход своего восьмого полноформатника The Wolf And The King, показав крайне бюджетное (перемазанные мужики в подвале валят блэк), но суровое видео на тему «Shadow Point». Ravn: «Это ода Звезде Дьявола, воплощающей кровожадность и насилие. А также идеально мрачное представление того, что грядет на The Wolf And The King«.

«1349 не похожа на другие группы. Это не команда друзей, которые решили играть вместе музыку. Это команда, созданная с четкой, согласованной целью: сохранить легаси блэк-метала», — поет пресс-релиз, а Ravn дополняет: «Мне не понравилось направление, по которому блэк пошел в середине 90-х. Он начал утрачивать все, что я ценил больше всего: мрачность, мистичность, необузданные первобытные эмоции — в общем, то, что привлекло в эту область лично меня. Начались разные эти синтезаторы, готические прикиды, пиратские рубашки и прочее. Это разрушило все мои идеалы».

Ну и дальше, как говорится в старой мудрости, хочешь чего-то вечного-прекрасного-доброго-идеального — сделай сам. Вот они и делают.

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3 комментария

  • jurgai написал(а):

    именно то что и надо от 1349https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Юрий написал(а):

    Было бы лучше если они не одевались и не красились как клоуны , брутальности им это не добавляет , а только улыбает. (имхо)

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  • Merzbow написал(а):

    Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
    Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.

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