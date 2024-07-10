«1349 не похожа на другие группы. Это не команда друзей, которые решили играть вместе музыку». Слушаем новинку «Shadow Point»!Новинки и новости
На октябрь 1349 назначили выход своего восьмого полноформатника The Wolf And The King, показав крайне бюджетное (перемазанные мужики в подвале валят блэк), но суровое видео на тему «Shadow Point». Ravn: «Это ода Звезде Дьявола, воплощающей кровожадность и насилие. А также идеально мрачное представление того, что грядет на The Wolf And The King«.
«1349 не похожа на другие группы. Это не команда друзей, которые решили играть вместе музыку. Это команда, созданная с четкой, согласованной целью: сохранить легаси блэк-метала», — поет пресс-релиз, а Ravn дополняет: «Мне не понравилось направление, по которому блэк пошел в середине 90-х. Он начал утрачивать все, что я ценил больше всего: мрачность, мистичность, необузданные первобытные эмоции — в общем, то, что привлекло в эту область лично меня. Начались разные эти синтезаторы, готические прикиды, пиратские рубашки и прочее. Это разрушило все мои идеалы».
Ну и дальше, как говорится в старой мудрости, хочешь чего-то вечного-прекрасного-доброго-идеального — сделай сам. Вот они и делают.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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Комментарии
Merzbow:
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.…
b4w:
Думаю, что уж точно не жителям отсталого бантустана, начинающего войны из-за ресентимента, рассуждать на темы выражения негативов. А коллективными усилиями миллио�…
Юрий:
Было бы лучше если они не одевались и не красились как клоуны , брутальности им это не добавляет , а только улыбает. (имхо)…
jurgai:
Юрий:
Однообразная херня , из альбома в альбом , продюсеры придумали фишку о саудитах , и лохи хавают.…
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Рэп этот куда ни поподя суют сейчас. Даже в трейлер второго «Гладиатора» впихнули:
Ох бл�…
Другой Александр:
Рэп этот куда ни поподя суют сейчас. Даже в трейлер второго «Гладиатора» впихнули:
https://youtube.com/watch?v=4rgYUipGJNo&pp=ygULZ2xhZGlhdG9yIDI%3D…
Другой Александр:
b4w написал(а):
Как минимум, пуканы всё таки затрещали. Только манерные педрилы из эрмитажей сделали вид, что хрустит хранцузская булка.
Как минимум и как ма�…
Мария:
Алексей:
Эх, был бы я в какой нибудь известной грайнд банде,то обязательно выпустил гороховую кашу быстрого приготовления….…
b4w:
Как минимум, пуканы всё таки затрещали. Только манерные педрилы из эрмитажей сделали вид, что хрустит хранцузская булка.…
b4w:
Merzbow написал(а):
» … не ограниченный эзотерическим позерством…»
Зато не ограниченный пафосным позёрством.
Вообще блек и позёрство слова синонимы
Зависи…
HNKNTNH:
Еще мне вот эта епиха понравилась) https://infectiousjelqing.bandcamp.com/…
именно то что и надо от 1349
Было бы лучше если они не одевались и не красились как клоуны , брутальности им это не добавляет , а только улыбает. (имхо)
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.