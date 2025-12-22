13 лет ожидания. Четвертый альбом KARNIVOOL выходит в феврале

13 лет ожидания. Четвертый альбом KARNIVOOL выходит в февралеНовинки и новости
Легенда австралийского альтернатив/прогрессив-рока KARNIVOOL (можно считать его эмоционально-возвышенным ответом TOOL с другого конца света) в феврале 2026 года выпускает четвертый альбом In Verses, и если это не национальный праздник фанатов хитроумных структур и необычных мелодических пассажей, то что?
Предшественник Asymmetry, выпущенный в 2013 году, номинировался на альбом года в Австралии; он лидировал в чартах — покорив в числе прочего и Европу. Увлекшись международными турами, за следующий диск коллектив принялся лишь спустя несколько лет; затем случился ковид, паузы, накладки — и In Verses в полной мере дозрел только к 2025-му.
«Звук KARNIVOOL здесь выходит на новый этап: это блюдо, тщательно приготовленное на очень медленном огне, каждый ингредиент которого тщательно продуман и протестирован».
Кто следит за творчеством коллектива, наверняка успел ознакомиться с выходившими в этом году синглами (KARNIVOOL действительно немного изменили звучание); кто же не знал, не успел, наверстываем и ждем полноформат.
Автор: Anastasiya
Комментарии
Eum:
Всех ушедших вспомним, RIP. Послушаю сегодня ранний Ragnarock в память о Jontho…
Natt:
Другой Александр:
donald tusk написал:
Адольф Культ
Я, когда впервые название этого гурта увидел и облогу, подумал, что это наверное какая-то карикатурная пародия на НСБМ вроде Ац�…
Писюн c глазами:
Ветошь написал(а):
Да кому они уже нужны
Давайте за всех не будем заявлять, да…
Дед Аким:
Светлая память всем ушедшим. R.I.P.
https://youtu.be/OcW-BSEB3ng?si=zd-e6eh9v9B7Ky6b…
Anastasiya:
kvltist написал(а):
R.I.P. Trann Ciekals https://www.hitkiller.com/umer-vokalist-djevel-trann-ciekals.html
Точно, как это я пропустила. Впишу.…
kvltist:
R.I.P. Trann Ciekals https://www.hitkiller.com/umer-vokalist-djevel-trann-ciekals.html…
Ігор:
Куклачёрт:
Дед Аким:
P.S. Бонус, небольшой, шикарно снятый и качественный, энергетика потрясающая, сольный концерт Брюса Дикинсона на легендарном метал фесте, бас гитаристка классная де�…
Дед Аким:
Британская элита. Величайшая хэви метал группа мира. Легенды, динозавры, эталон жанра. Музыканты высшего уровня, вокал Брюса Дикинсона (хотя там и другие отличные в�…
Anastasiya:
donald tusk написал(а):
Анастасия, а почему не указываешь, что Лев Курганский играл в неонацистских проектах Левкина? Соевый аполит брутал указан, чтоб его либо «хо�…
donald tusk:
Анастасия, а почему не указываешь, что Лев Курганский играл в неонацистских проектах Левкина? Соевый аполит брутал указан, чтоб его либо «хорошо, либо ничего»?
Адол…
Добавить комментарий