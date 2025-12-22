Karnivool new
22.12.2025

13 лет ожидания. Четвертый альбом KARNIVOOL выходит в феврале

Новинки и новости

Легенда австралийского альтернатив/прогрессив-рока KARNIVOOL (можно считать его эмоционально-возвышенным ответом TOOL с другого конца света) в феврале 2026 года выпускает четвертый альбом In Verses, и если это не национальный праздник фанатов хитроумных структур и необычных мелодических пассажей, то что?

Предшественник Asymmetry, выпущенный в 2013 году, номинировался на альбом года в Австралии; он лидировал в чартах — покорив в числе прочего и Европу. Увлекшись международными турами, за следующий диск коллектив принялся лишь спустя несколько лет; затем случился ковид, паузы, накладки — и In Verses в полной мере дозрел только к 2025-му.

«Звук KARNIVOOL здесь выходит на новый этап: это блюдо, тщательно приготовленное на очень медленном огне, каждый ингредиент которого тщательно продуман и протестирован».

Кто следит за творчеством коллектива, наверняка успел ознакомиться с выходившими в этом году синглами (KARNIVOOL действительно немного изменили звучание); кто же не знал, не успел, наверстываем и ждем полноформат.

Количество просмотров: 54

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *