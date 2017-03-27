Звездные магшоты. Галерея рок- и метал-арестантов

Галерея на злобу дня: фотографии оперативного учета (в английском для их описания есть простое слово — «mug shot», по-русски допускается его калька, чтобы было сразу понятно, о чем речь), на которых запечатлены рок и метал-звезды, позволившие себе хлопать в ладоши на улицах Минска нарушить закон.