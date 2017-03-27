Звездные магшоты. Галерея рок- и метал-арестантов

Галерея на злобу дня: фотографии оперативного учета (в английском для их описания есть простое слово — «mug shot», по-русски допускается его калька, чтобы было сразу понятно, о чем речь), на которых запечатлены рок и метал-звезды, позволившие себе хлопать в ладоши на улицах Минска нарушить закон.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 28.03.2017 в 03:00

    Томми Ли прям красавчик.

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  2. S 28.03.2017 в 07:14

    «на которых запечатлены рок и метал-звезды»
    а Amy Winehouse что здесь делает?

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  3. Merzbow 28.03.2017 в 08:58

    У Мэнсона есть ещё одна- времён их первого альбома. Там он без грима в анфас и профиль.

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  4. Ветошь 28.03.2017 в 10:39

    Во, Мэрилин.

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  5. Ветошь 28.03.2017 в 10:49

    S написал(а):
    «на которых запечатлены рок и метал-звезды»
    а Amy Winehouse что здесь делает?

    Гниет уже, простите за чернуху

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  6. Anastasiya 28.03.2017 в 10:56

    Ну, Эми рок, может, и не пела, но жила в лучших рок-старз традициях. Кстати, это фото, когда ее взяли по подозрению в хранении наркотиков. Даже не знаю, с чего могут быть подозрения

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