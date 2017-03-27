Галерея на злобу дня: фотографии оперативного учета (в английском для их описания есть простое слово — «mug shot», по-русски допускается его калька, чтобы было сразу понятно, о чем речь), на которых запечатлены рок и метал-звезды, позволившие себе
хлопать в ладоши на улицах Минска нарушить закон.
Звездные магшоты. Галерея рок- и метал-арестантов
Галерея на злобу дня: фотографии оперативного учета (в английском для их описания есть простое слово — «mug shot», по-русски допускается его калька, чтобы было сразу понятно, о чем речь), на которых запечатлены рок и метал-звезды, позволившие себе
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Теги: криминал
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Комментарии
- Anastasiya: Ну, Эми рок, может, и не пела, но жила в лучших рок-старз традициях. Кстати, это фото, когда ее взяли по...
- Ветошь: S написал(а): «на которых запечатлены рок и метал-звезды» а Amy Winehouse что здесь делает? Гниет уже,...
- Ветошь: Во, Мэрилин.
- Merzbow: У Мэнсона есть ещё одна- времён их первого альбома. Там он без грима в анфас и профиль.
- S: «на которых запечатлены рок и метал-звезды» а Amy Winehouse что здесь делает?
- Loretta: Томми Ли прям красавчик.
- Спадар Антось: >> пишут организаторы шоу, которое обещает молотовский коктейль >> To kancert, peūna, i pa...
- Anastasiya: Новый состав Carpathian Forest, хмммм…
- zzz: Отличная группа. Остальных правда не знаю — надо ознакомится до мероприятия.
- Ветошь: Оба альбома крутые, кстати! Тот вариант, когда редко, но метко!
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- dissolve-ens: Вот все эти подобные брутальные арты двоякое чувство вызывают. Смотреть я на них спокойно могу, хоть...
- Vile: …или,скорее,метал-звёзда м до него добраться…
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Томми Ли прям красавчик.
«на которых запечатлены рок и метал-звезды»
а Amy Winehouse что здесь делает?
У Мэнсона есть ещё одна- времён их первого альбома. Там он без грима в анфас и профиль.
Во, Мэрилин.
S написал(а):
«на которых запечатлены рок и метал-звезды»
а Amy Winehouse что здесь делает?
Гниет уже, простите за чернуху
Ну, Эми рок, может, и не пела, но жила в лучших рок-старз традициях. Кстати, это фото, когда ее взяли по подозрению в хранении наркотиков. Даже не знаю, с чего могут быть подозрения