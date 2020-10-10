Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»Блог
EPICA наконец прервала затяжное молчание: в конце февраля 2021 года дискография команды пополнится альбомом Omega, и можете не сомневаться: Mark Jansen уверен, что он будет лучшим из лучших из лучших. Как рассказал музыкант, основное отличие новинки, например, от предшественника The Holographic Principle 2016-го, что в работе над омега-треками принимали участие все музыканты — так что дело было хотя и небыстрым, но продуктивным. «Думаю, я прослушал этот альбом уже 50 раз, но мне все еще мало!» — наслаждается он.
Ну а заждавшимся фанатам EPICA тоже предлагает кое-чем насладиться: клип на тему «Abyss Of Time» (на деле она имеет более заумное название, в стиле Марка и его научно-фантастических-космологических концептов: «Abyss Of Time — Countdown To Singularity») сняла именитая Grupa 13, и… Ну, собственно, лично я не особо поняла, о чем именно клип (кроме невероятно свежей темы борьбы бобра с ослом), однако в нем есть как всегда красочная Симона в феерических одеяниях, при блистательном макияже и с золотыми сиськами; есть темный лес и голая тетка, за которой упрямо крадетЬся коварный бомж с топором, горы, туманы, темные заговорщики, снова Симона… и, в общем, черт бы с ними, с пропастью, временем, с сингулярностью и со смыслом — взгляд это радует.
Также обратите внимание на живые и выразительные оркестровки — ну и в целом, кому нравились EPICA раньше, должен быть доволен и на сей раз. Они снова с нами!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 282
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9 комментариев
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Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»
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Видео это какой то Амаранте… А вот песня хорошая. Впрочем, у них так всегда с песнями.
я знал,что есть такая группа EPICA, но не слышал ее ни разу. и так бы и не слышал,но сцука безделье победило. лучше бы не слышал. такой передоз пафоса я со времен Терионов и поздних Катаклизмов не помню. вокалист просто смешон. про девку но комментс,че с нее взять собснна? музыка говно. 2 притопа 3 прихлопа.2
Vile написал(а):
я знал,что есть такая группа EPICA, но не слышал ее ни разу. и так бы и не слышал,но сцука безделье победило. лучше бы не слышал. такой передоз пафоса я со времен Терионов и поздних Катаклизмов не помню. вокалист просто смешон. про девку но комментс,че с нее взять собснна? музыка говно. 2 притопа 3 прихлопа.2
Отличная песня, мелодичная, пафос для симфо метала как скримминг и гроулинг для экстрим метала, может нравится или не нравится, мне вот нравится классический чистый вокал, поэтому больше люблю от классического рока до хэви и трэш метала жанры. Но это характерная особенность, стиль жанров, и пафос необходим, иначе это будет что-то другое, в другом стиле музыки
Vile написал(а):
такой передоз пафоса я со времен Терионов и поздних Катаклизмов не помню. вокалист просто смешон. про девку но комментс,че с нее взять собснна?
есть темный лес и голая тетка, за которой упрямо крадетЬся коварный бомж с топором, горы, туманы, темные заговорщики
Новое-это хорошо забытое старое!
https://www.youtube.com/watch?v=3geTo96RwMo
Epica, Lunatica, Tristania, Sirenia, Xandria, Imperia, Krypteria, Pythia — удобно, что подобное говно легко вычисляется по названиям.
Владимир Маяковский — А вы могли бы ?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Симона Симонс, красивое тело и голос хороший поставленный, в общем и клип эффектный
Катаклизм!? Серьезно!?,лично мне очень нравится,параллелей с » этим» не вижу.
Читал как-то интервью с одним из участников группы,который симпатизирует внешней политике путлера.Омерзительная гадость,этот православный фашизм.