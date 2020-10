Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»

EPICA наконец прервала затяжное молчание: в конце февраля 2021 года дискография команды пополнится альбомом Omega, и можете не сомневаться: Mark Jansen уверен, что он будет лучшим из лучших из лучших. Как рассказал музыкант, основное отличие новинки, например, от предшественника The Holographic Principle 2016-го, что в работе над омега-треками принимали участие все музыканты — так что дело было хотя и небыстрым, но продуктивным. «Думаю, я прослушал этот альбом уже 50 раз, но мне все еще мало!» — наслаждается он.

Ну а заждавшимся фанатам EPICA тоже предлагает кое-чем насладиться: клип на тему «Abyss Of Time» (на деле она имеет более заумное название, в стиле Марка и его научно-фантастических-космологических концептов: «Abyss Of Time — Countdown To Singularity») сняла именитая Grupa 13, и… Ну, собственно, лично я не особо поняла, о чем именно клип (кроме невероятно свежей темы борьбы бобра с ослом), однако в нем есть как всегда красочная Симона в феерических одеяниях, при блистательном макияже и с золотыми сиськами; есть темный лес и голая тетка, за которой упрямо крадетЬся коварный бомж с топором, горы, туманы, темные заговорщики, снова Симона… и, в общем, черт бы с ними, с пропастью, временем, с сингулярностью и со смыслом — взгляд это радует.

Также обратите внимание на живые и выразительные оркестровки — ну и в целом, кому нравились EPICA раньше, должен быть доволен и на сей раз. Они снова с нами!

