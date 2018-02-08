Знакомьтесь: чумовые grind/power violence японки SELF DECONSTRUCTION

Еще одно замечательное пополнение в коллекцию брутал-теток: японская группа SELF DECONSTRUCTION, глядя на фото которой, немедленно примечаешь гитаристку в няшных платьицах, при хвостиках и прочих атрибутах лоли-стилистики. И подсознательно ожидаешь нечто наподобие BABYMETAL. Однако же нет: трио (две девчушки и парень на барабанах) валит чумовой grindcore/power violence и, как говорят свидетели, буквально рвет танцполы клубов и тематических фестивалей.

«Безумный галоп с дикими сменами ритма и внезапными поворотами/наворотами, на которые способны только японцы», — пишут об этой команде орги феста Obscene Extreme, который в этом году примет японскую делегацию (собственную стилистику ее представители, к слову, позиционируют как «free stylegrindcore») на своем юбилейном гала-концерте.

Команда существует с 2010 года, в дискографии два альбома, последний из которых, Wounds, можно послушать прямо здесь и сейчас. Предварительно заценив концертное видео.