Значок «Parental Advisory» придумали сенатские домохозяйки, или Как зарождалась цензура

Сегодня никто не удивляется, увидев на диске наклейку «Parental Advisory» или «18+», но так, конечно, было не всегда. И не везде. В частности, в истории рок-н-ролла «родительская» цензура появилась с подачи RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний) в 1985 году — только придумали ее не бизнесмены от шоубиза, а, как это часто бывает, мающиеся бездельем обеспокоенные матери-домохозяйки. (Написала, и немедленно вспомнилась мамаша, недавно заблокировавшая приезд в Минск какого-то рэпера.)

В частности, миру стоит поблагодарить жену сенатора Альберта Гора Мэри «Типпер»: купив своей дочери саундтрек к фильму «Пурпурный дождь» с Принсом и про Принса, она дико проперлась от лирики песни «Darling Nikki».

I knew a girl named Nikki,

I guess you could say she was a sex fiend

I met her in a hotel lobby

Masturbating with a magazine

She said how’d you like to waste some time

And I could not resist when I saw little Nikki grind.

Так, прослушав внимательно песню, женщина решила разнообразить свои домашние будни и, собрав подружек из числа жен сенаторов-судей-и-прочих-чиновников, создала Parents Music Resource Center (PMRC). «Вашингтонские жены», как неофициально прозвали этот бабский совет, анонсировали своей целью усиление родительского контроля за тем, что слушают детки, дабы оградить их от секса, насилия и наркотиков. А внимание старших должны были привлечь соответствующие наклейки.

Чтобы с чего-то начать, дамы напряглись и составили список «Filthy Fifteen» из пятнадцати песен, которые они обозначили как наиболее проблемные. Наряду с Мадонной и Синди Лопер в нем, что не странно, оказалось множество хардрокеров и металистов — от JUDAS PRIEST до VENOM.

Cronos: «О появлении PMRC мне рассказали в 80-х, аккурат во время во время студийной записи. Подумал сначала, что это розыгрыш — и где-то наверняка спрятана камера, чтобы заснять мою реакцию всем на потеху. Но внезапно оказалось, что это не шутка. И тут я уже озадачился: как взрослые, предположительно образованные люди способны проявлять такое невежество? Да конечно: в рок-н-ролле есть все, в чем его обвиняют! Это же рок-н-ролл!!! Он и таким и должен быть: острым, хардкорным. И, несмотря на все это, у многих рокеров есть семьи, мы ответственные родители. И нам совершенно не нужны комиссии, которые бы учили исполнять родительские обязанности, в числе которых защита потомства от вредного дерьма, наполняющего окружающий мир. И еще. Я бы расстроился, если б мои песни или альбомы не удостоились попасть в «грязный» список».

19 сентября 1985 года в комитете Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту прошли слушания, в ходе которых обсуждался вопрос введения предупреждающей надписи на обложке (изначально женщины предлагали систему рейтингов, как в кино, однако представители RIAA согласились лишь на единообразный стикер для всех). Домохозяйки явились при параде и начесах. Сторону рок-н-ролла представляли Фрэнк Заппа, Джон Денвер и Ди Снайдер, развернувшие некислые дебаты и стоявшие на том, что цензурные поползновения отношения к защите детей, в общем-то, не имеют.

Тем не менее, сенаторы приняли точку зрения женщин: через два месяца после слушаний было объявлено о введении предупреждающего знака «Explicit Lyrics — Parental Advisory». Помогло ли все это американским детям?

Возможно — но это не точно. Однако, по утверждению некоторых представителей шоубиза, синдром запретного плода сработал в ином направлении: релизы с предупреждающей надписью, привлекая внимание, стали продаваться активней.