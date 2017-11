Значок «Parental Advisory» придумали сенатские домохозяйки, или Как зарождалась цензура

Сегодня никто не удивляется, увидев на диске наклейку «Parental Advisory» или «18+», но так, конечно, было не всегда. И не везде. В частности, в истории рок-н-ролла «родительская» цензура появилась с подачи RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний) в 1985 году — только придумали ее не бизнесмены от шоубиза, а, как это часто бывает, мающиеся бездельем обеспокоенные матери-домохозяйки. (Написала, и немедленно вспомнилась мамаша, недавно заблокировавшая приезд в Минск какого-то рэпера.)

В частности, миру стоит поблагодарить жену сенатора Альберта Гора Мэри «Типпер»: купив своей дочери саундтрек к фильму «Пурпурный дождь» с Принсом и про Принса, она дико проперлась от лирики песни «Darling Nikki».

I knew a girl named Nikki,

I guess you could say she was a sex fiend

I met her in a hotel lobby

Masturbating with a magazine

She said how’d you like to waste some time

And I could not resist when I saw little Nikki grind.