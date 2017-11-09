Зима близко? Новый трек TAAKE «Inntrenger» и дьявольский рок-н-ролл

Kong Vinter (Царь-Зима) — называется новый альбом TAAKE, выходящий в преддверии Ее самой, 24 ноября. Hoest привычно спел и сыграл на нем на всех инструментах, а процессом записи руководил Bjornar Nilsen из VULTURE INDUSTRIES. «Он обманчиво знаком вашему уху, однако все-таки непредсказуем», — охарактеризовал будущий релиз музыкант, тему которого под названием «Inntrenger» (отнюдь, кстати, не непредсказуемую) можно послушать прямо сейчас.

«Вы услышите грязный грув с оттенками бесовских веселий, — продолжает тем временем нагнетать пресс-релиз, — что делает альбом одновременно прогрессивным и прямолинейным, отмеченным печатью дьявольской музыки — рок-н-ролла, и остающимся безошибочно принадлежащим TAAKE. По сути, этот альбом — иллюстрация причин, по которым в течение двух десятилетий творчество Hoest остается актуальным, а сам он числится одним из предводителей жанра».