Жыве Беларусь!

В последние дни очень трудно жить какой-то другой, далекой от Беларуси жизнью: происходящее в стране, нараставшее давно, но случившееся за считанные месяцы, пугает и воодушевляет одновременно. Страшно за людей, друзей, родных, не выходящих не связь: есть люди, которых подстрелили или избили на улице, кто прошел издевательства в тюремных камерах — и дикие истории стали его, ее историями. Для меня все это очень, даже слишком близко — и отвлечься, нормально спать, работать, не листать списки пропавших людей (а сотни по-прежнему не найдены), не смотреть трансляции, не переживать невозможно. Хорошо, скоро поеду в Беларусь — ибо реальность раскололась надвое, и так недолго дойти до какого-то срыва.

С переездом в США аудитория сайта поменялась — более половины визитов из России, на втором месте Украина, и поэтому важно, наверное, чтобы и россияне, и украинцы — люди, читающие и воспринимающие информацию вне контекста — тоже немного понимали, что происходит в стране. И почему это не «Майдан».

Не знаю, кто автор текста, но за него хочется подписаться — лучше я сама сейчас, наверно, не сформулирую. Единственная поправка: Интернет в стране не работал три дня, с трудом пробивалась мобильная связь, но поскольку такая блокада не может продолжаться вечно, в настоящий момент связь восстановлена, и в Сети появилось множество свидетельств террора, на которые невозможно смотреть без слез.

В последние два дня протесты не подавляли, людей на улицах становится все больше… а что дальше… Этого точно не знает никто. Но так, как было, уже не будет.

К моему удивлению, многие украинские друзья (как впрочем и американские, и российские) совершенно не разобрались в ситуации в Беларуси и меряют события шаблонами Майдана. Это серьезная ошибка, друзья мои. Я начал писать длинный пост на эту тему, но, к счастью, обнаружил, что такой текст уже написан и написан, на мой взгляд, просто великолепно. Итак, короткий ликбез о ситуации в Беларуси: — В Беларуси нет раскола на запад и восток. Протокол с избирательного участка в Гомеле будет примерно такой же, как в Бресте. Нет у нас региона, где компактно живет электорат Лукашенко (по аналогии — восток за Януковича). Да, более оппозиционным всегда был Минск, но на выборах 2020 даже эта граница стерлась. По географии протестов это видно. — Протесты в Беларуси не носят антироссийский характер. Люди не кричат про москалей. Я даже просто оппозиционных флагов особо не вижу в толпе. Как и флагов ЕС. Западная пресса вяло поддерживает белорусские протесты (вспомните, как они топили за Майдан). Возможно, как раз потому, что вышли люди без геополитического вектора и символики. — В Беларуси нет проблемы «русского меньшинства». Почти все граждане Беларуси спокойно говорят по-русски (государственный язык), учатся в школах, заполняют официальные документы. Нет проблемы интеграции, как в Прибалтике. У огромного количества белорусов есть корни и родственники в России (в том числе у меня), но это не делает нас русским меньшинством. Особенно если ты родился в Беларуси и любишь страну. Просто нет такой проблемы. — Лукашенко НЕ выиграл эти выборы. Вот это самое новое и самое главное, что надо понимать о ситуации! Он 26 лет у власти. Можно себе позволить быть диктатором, когда 60% или 70% за тебя голосуют. Да, некрасиво почти каждый раз сажать кандидатов, избивать оппозицию и мухлевать на выборах до «элегантной победы» 80%. Но это раньше сходило ему с рук. Теперь в силу ряда причин рейтинг упал. Реальный результат Лукашенко на выборах ближе к 30%. — Откуда мы знаем, что Светлана Тихановская победила? Есть море протоколов, которые публикуют наблюдатели и члены комиссий в разных концах страны. Эти документы говорят об огромном отрыве Тихановской. — Почему рейтинг Лукашенко так сильно упал? Чувак постарел, начал выживать из ума. Его появления на публике с собачкой в окружении гарема девиц сигнализировали, что президент в неадеквате. Во-вторых, история с коронавирусом, который в Беларуси решили не замечать, тоже сильно озлобила народ. Белорусы почувствовали, что это касается их лично. Лукашенко поставил под угрозу здоровье их близких. Это многих отрезвило. — Кто такая Светлана Тихановская и почему она так популярна? Это женщина, которая вела кампанию не для того, чтобы стать президентом, а от безвыходности. Ее мужа (который хотел зарегистрироваться кандидатом) держат в тюрьме. Основной пункт программы Тихановской — провести честные выборы и освободить политзаключенных. Неожиданно люди почувствовали, что Светлана оказалась намного симпатичнее «настоящих кандидатов», которых вырубили. Видно, что она не фальшивит ни в одном слове. Не желает никому зла. Ее харизма каким-то невероятным образом взломала код белорусской души. Примерно, как Лукашенко смог поймать волну в 1994 году. Тихановская мобилизовала миллионы аполитичных людей и забрала часть избирателей у Лукашенко. Тут нет и не может быть западной интриги. Такое невозможно просчитать. Жизнь бывает мудрее политических игр. — Белорусам сейчас очень тяжело психологически. Многие не хотят революции, крови и жертв. Но Лукашенко сам радикализирует протест. Как из этого выйти с достоинством не понятно. Есть ощущение, что мосты сожжены, а впереди чудовище. Интернет в стране не работает уже которые сутки. Есть погибшие и тяжело раненые. Тихановскую, законно избранного президента, под давлением выгнали из страны. Разговоры о том, что все это «майдан по западному сценарию» оскорбляют белорусов. А поддержка и солидарность, наоборот, очень нужны.

Мы с беларускими метал-музыкантами записали небольшое видеообращение к метал-сообществу: не оставаться равнодушными, не поддаваться на провокации, помогать — хотя бы распространением информации.

Жыве Беларусь!

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