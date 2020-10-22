22.10.2020

Жесть в пирамиде. Новинка NADER SADEK «The Serapeum: Polluted Waters»

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В 2017 году египетский — ныне уже, правда, американский — дэзер Nader Sadek зазвал на историческую родину и металлическое «все включено» известного брутал-египтолога по имени Karl Sanders (тот попал на свою духовную отчизну впервые и, думается, охренел), Derek Roddy (SERPENTS RISE) и Mahumud Gecekusu (PERVERSION), чтобы совместно сотворить песни, способные выдавить тяжестью и монументальностью кишочки даже из мумии. Причем для пущей убедительности и гулкости вокалы записывали прямиком в одной из пирамид.

Тогдашних наработок хватило на мини-альбом The Serapeum, послушать который целиком, три года спустя, можно будет 20 ноября. Сегодня же на всеобщее обозрение был представлен клип на тему «The Serapeum: Polluted Waters». И… что тут сказать. Мне кажется, древние боги реально восстали.

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