Жесть в пирамиде. Новинка NADER SADEK «The Serapeum: Polluted Waters»Новинки и новости
В 2017 году египетский — ныне уже, правда, американский — дэзер Nader Sadek зазвал на историческую родину и металлическое «все включено» известного брутал-египтолога по имени Karl Sanders (тот попал на свою духовную отчизну впервые и, думается, охренел), Derek Roddy (SERPENTS RISE) и Mahumud Gecekusu (PERVERSION), чтобы совместно сотворить песни, способные выдавить тяжестью и монументальностью кишочки даже из мумии. Причем для пущей убедительности и гулкости вокалы записывали прямиком в одной из пирамид.
Тогдашних наработок хватило на мини-альбом The Serapeum, послушать который целиком, три года спустя, можно будет 20 ноября. Сегодня же на всеобщее обозрение был представлен клип на тему «The Serapeum: Polluted Waters». И… что тут сказать. Мне кажется, древние боги реально восстали.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 6
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