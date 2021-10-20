20.10.2021
Жаркая молдаванка: зажигательный трек будущего альбома INFECTED RAIN «Postmortem Pt. 1»Новинки и новости
Lena Scissorhands — несомненно, самая известная, эффектная и красочная рок-женщина Молдовы; и, что особенно здорово, с годами, от одного альбома INFECTED RAIN к другому, ее вокалы становятся только лучше, как экстремальные, так и девически-звонкие чистые. Новый, липнущий к сознанию, как суперклей, трек «Postmortem Pt. 1» (открывающая тема январского альбома Ecdysis) тому в подтверждение.
«Пока мир пребывал в депрессии, Ecdysis наливался соком — медленно, но уверенно. Оставшись без сцены, вдали от любимых и друзей, пребывая в изоляции, мы преобразились — и вернулись с кое-чем новым. Этим альбомом начинается новая глава группы, глава обнаженных эмоций и стопроцентной самоотдачи».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 95
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