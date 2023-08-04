«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»

Проведя два года в колонии за участие в протестах, в конце апреля музыканты IRDORATH наконец вышли на свободу — и к настоящему моменту смогли сбежать из Беларуси. О пережитом Надежда и Владимир пока особо не говорят и не пишут. Видимо, нужно время. Просто осознать нормальную жизнь. Просто привыкнуть к тому, что можно не бояться стука в двери.

«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные, — опубликовали ребята на днях обращение на краудфандинговой страничке. — В 2020 мы приняли участие в мирных протестах против насилия и беззакония в нашей стране, играя музыку на волынках, поддерживая и вдохновляя беларусов. Участвовали в «дворовых концертах» и в уличных маршах. Записывали треки, которые посвящали нашим смелым женщинам и всему беларускому народу.

В августе 2021 года во время празднования дня рождения Надежды были задержаны вооруженной группой захвата. Было арестовано 16 человек. Часть людей осудили по административной статье за неподчинение милиции, а мы стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Совместными заявлениями правозащитных организаций, среди которых Правозащитный центр «Весна», Беларуская ассоциация журналистов, Беларуский Хельсинский комитет, Беларуский ПЕН-центр, мы были признаны политическими заключенными.

Нас разлучили и дали по 2 года лишения свободы каждому. Причина – участие в протестах, в том числе исполнение на волынках песни «Перемен» во время маршей.

После освобождения нам незаконно запретили выезд из страны, но с помощью BYSOL мы смогли уехать из Беларуси. Режиму не удалось нас сломать, и мы хотим дальше продолжать заниматься искусством, поддерживая и вдохновляя беларусов.

Сейчас мы в безопасности, но нуждаемся в финансовой поддержке. За время, что мы были в колонии, наше творчество благодаря вам не было забыто. И мы намерены продолжить свое дело, как только снова почувствуем землю под ногами.

Сумма сбора: €10500

Средства нужны на реабилитацию после колонии и адаптацию в новой стране. Но бОльшая часть пойдет на возрождение наших творческих проектов – мы хотим восстановить музыкальные инструменты и оборудование, чтобы продолжать вдохновлять беларусов».

Половина суммы уже собрана; кто хочет и может помочь — присоединяйтесь тут. Кстати, кампания была символически запущена в день рождения Надежды — спустя ровно два года с событий, которые изменили, но, будем верить, не поломали «ирдоратам» жизнь. И они действительно снова вернутся.

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