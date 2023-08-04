Irdorath
04.08.2023

«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»

Блог

Проведя два года в колонии за участие в протестах, в конце апреля музыканты IRDORATH наконец вышли на свободу — и к настоящему моменту смогли сбежать из Беларуси. О пережитом Надежда и Владимир пока особо не говорят и не пишут. Видимо, нужно время. Просто осознать нормальную жизнь. Просто привыкнуть к тому, что можно не бояться стука в двери.

«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные, — опубликовали ребята на днях обращение на краудфандинговой страничке. — В 2020 мы приняли участие в мирных протестах против насилия и беззакония в нашей стране, играя музыку на волынках, поддерживая и вдохновляя беларусов. Участвовали в «дворовых концертах» и в уличных маршах. Записывали треки, которые посвящали нашим смелым женщинам и всему беларускому народу.

В августе 2021 года во время празднования дня рождения Надежды были задержаны вооруженной группой захвата. Было арестовано 16 человек. Часть людей осудили по административной статье за неподчинение милиции, а мы стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Совместными заявлениями правозащитных организаций, среди которых Правозащитный центр «Весна», Беларуская ассоциация журналистов, Беларуский Хельсинский комитет, Беларуский ПЕН-центр, мы были признаны политическими заключенными.

Нас разлучили и дали по 2 года лишения свободы каждому. Причина – участие в протестах, в том числе исполнение на волынках песни «Перемен» во время маршей.

После освобождения нам незаконно запретили выезд из страны, но с помощью BYSOL мы смогли уехать из Беларуси. Режиму не удалось нас сломать, и мы хотим дальше продолжать заниматься искусством, поддерживая и вдохновляя беларусов.

Сейчас мы в безопасности, но нуждаемся в финансовой поддержке. За время, что мы были в колонии, наше творчество благодаря вам не было забыто. И мы намерены продолжить свое дело, как только снова почувствуем землю под ногами.

Сумма сбора: €10500

Средства нужны на реабилитацию после колонии и адаптацию в новой стране. Но бОльшая часть пойдет на возрождение наших творческих проектов – мы хотим восстановить музыкальные инструменты и оборудование, чтобы продолжать вдохновлять беларусов».

Половина суммы уже собрана; кто хочет и может помочь — присоединяйтесь тут. Кстати, кампания была символически запущена в день рождения Надежды — спустя ровно два года с событий, которые изменили, но, будем верить, не поломали «ирдоратам» жизнь. И они действительно снова вернутся.

Количество просмотров: 140

Читайте также:

9 комментариев

  • Черноярец написал(а):

    Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Черноярец написал(а):
    Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)

    А музыка, кстати, ни о чём. В одно ухо влетело, из другого вылетело. Или кто-то не согласен?)

    >>>
  • коллапес написал(а):

    мда.
    отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особо буйного. Всё, теперь ты общественный деятель и особо ценный фрукт для западных вербовщиков. Подайте на реабилитацию…
    против чего кстати боролись? опять против колонизации сомалийских потерпенцев?

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Какая мерзость. Болтовня о так называемом пост-совке тут не только неуместна, а вообще нелепа)

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    коллапес написал(а):
    мда.
    отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особо буйного. Всё, теперь ты общественный деятель и особо ценный фрукт для западных вербовщиков. Подайте на реабилитацию…
    против чего кстати боролись? опять против колонизации сомалийских потерпенцев?

    Да понятно, против чего боролись — против белорусского общества. Для того весь их майдан мутился. Но по итогу белорусское общество перебороло всех этих майданщиков. Так тоже бывает)

    >>>
  • Писюн c глазами написал(а):

    Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Писюн c глазами написал(а):
    Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо?

    А без пошлых обзывалок разговаривать умеешь?
    А то больше похоже, что твои помойные слова суть отражение твоего помойного сознания. У всех майданщиков такое сознание. Ты ведь тоже из этих сочувствующих? — родственные помойные души в теме встретил, не иначе)

    >>>
  • Нокт написал(а):

    Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Нокт написал(а):
    Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент

    Лучший пример коммента ни о чём)

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *