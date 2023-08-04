«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»Блог
Проведя два года в колонии за участие в протестах, в конце апреля музыканты IRDORATH наконец вышли на свободу — и к настоящему моменту смогли сбежать из Беларуси. О пережитом Надежда и Владимир пока особо не говорят и не пишут. Видимо, нужно время. Просто осознать нормальную жизнь. Просто привыкнуть к тому, что можно не бояться стука в двери.
«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные, — опубликовали ребята на днях обращение на краудфандинговой страничке. — В 2020 мы приняли участие в мирных протестах против насилия и беззакония в нашей стране, играя музыку на волынках, поддерживая и вдохновляя беларусов. Участвовали в «дворовых концертах» и в уличных маршах. Записывали треки, которые посвящали нашим смелым женщинам и всему беларускому народу.
В августе 2021 года во время празднования дня рождения Надежды были задержаны вооруженной группой захвата. Было арестовано 16 человек. Часть людей осудили по административной статье за неподчинение милиции, а мы стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Совместными заявлениями правозащитных организаций, среди которых Правозащитный центр «Весна», Беларуская ассоциация журналистов, Беларуский Хельсинский комитет, Беларуский ПЕН-центр, мы были признаны политическими заключенными.
Нас разлучили и дали по 2 года лишения свободы каждому. Причина – участие в протестах, в том числе исполнение на волынках песни «Перемен» во время маршей.
После освобождения нам незаконно запретили выезд из страны, но с помощью BYSOL мы смогли уехать из Беларуси. Режиму не удалось нас сломать, и мы хотим дальше продолжать заниматься искусством, поддерживая и вдохновляя беларусов.
Сейчас мы в безопасности, но нуждаемся в финансовой поддержке. За время, что мы были в колонии, наше творчество благодаря вам не было забыто. И мы намерены продолжить свое дело, как только снова почувствуем землю под ногами.
Сумма сбора: €10500
Средства нужны на реабилитацию после колонии и адаптацию в новой стране. Но бОльшая часть пойдет на возрождение наших творческих проектов – мы хотим восстановить музыкальные инструменты и оборудование, чтобы продолжать вдохновлять беларусов».
Половина суммы уже собрана; кто хочет и может помочь — присоединяйтесь тут. Кстати, кампания была символически запущена в день рождения Надежды — спустя ровно два года с событий, которые изменили, но, будем верить, не поломали «ирдоратам» жизнь. И они действительно снова вернутся.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 140
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«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»
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Комментарии
Черноярец:
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
Лучший пример коммента ни о чём)…
Нокт:
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент…
Черноярец:
Писюн c глазами написал(а):
Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо?
А без пошлых обзывалок разговаривать умеешь?
А то больше похо…
Писюн c глазами:
Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо? …
Черноярец:
коллапес написал(а):
мда.
отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особ�…
Черноярец:
Какая мерзость. Болтовня о так называемом пост-совке тут не только неуместна, а вообще нелепа)…
Черноярец:
Какая мерзость. Болтовня о так называемом пост-совке тут не только неуместна, а вообще нелепа)…
коллапес:
мда.
отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особо буйного. Всё, теперь ты об…
Черноярец:
Черноярец написал(а):
Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)
А музыка, кстати, ни о ч…
Черноярец:
Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)…
Вячеслав:
Полно есть групп атмосферных и вызывающих дискомфорт при их прослушивании,просто они неизвестны широкой публике…бегемоты …ну и пример…приведу свой,проект от ко…
D:
Юрий.-
Дело в том , что раньше музыканты (группы) работали над своим имиджем.Понимали, что они артисты. А не выглядели обыденно как эта группа. Как будто обычные прохо…
Antonarchus:
он что, в месилку по Каннибалов никогда не залезал? они до сих пор и на сцене круто выглядят, �…
Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)
Черноярец написал(а):
Очередные сбежавшие майданщики хайпуют на политике. Такая банальщина, только казалось бы, причём тут музыка)
А музыка, кстати, ни о чём. В одно ухо влетело, из другого вылетело. Или кто-то не согласен?)
мда.
отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особо буйного. Всё, теперь ты общественный деятель и особо ценный фрукт для западных вербовщиков. Подайте на реабилитацию…
против чего кстати боролись? опять против колонизации сомалийских потерпенцев?
Какая мерзость. Болтовня о так называемом пост-совке тут не только неуместна, а вообще нелепа)
коллапес написал(а):
мда.
отличный кстати сценарий: выбегаешь на всех местячковых стачках в одних трусах и с радужным флагом, пару раз менты загребут как особо буйного. Всё, теперь ты общественный деятель и особо ценный фрукт для западных вербовщиков. Подайте на реабилитацию…
против чего кстати боролись? опять против колонизации сомалийских потерпенцев?
Да понятно, против чего боролись — против белорусского общества. Для того весь их майдан мутился. Но по итогу белорусское общество перебороло всех этих майданщиков. Так тоже бывает)
Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо?
Писюн c глазами написал(а):
Какого еще белорусского общества?) Дяденька, ты совсем там ебобо?
А без пошлых обзывалок разговаривать умеешь?
А то больше похоже, что твои помойные слова суть отражение твоего помойного сознания. У всех майданщиков такое сознание. Ты ведь тоже из этих сочувствующих? — родственные помойные души в теме встретил, не иначе)
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
Нокт написал(а):
Ася, я, здаецца, душню, але вышэй — найлепшы прыклад таго, што я пару дзен таму казала пра кантынгент
Лучший пример коммента ни о чём)