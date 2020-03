Заявка на альбом года. Титульный трек полноформатника ULCERATE «Stare Into Death And Be Still»

Вглядываясь в бездну, чернеющие глазницы, ты однажды заметишь ответный прищур. Вдохновенная клаустрофобия. Гордость за то, что за нами потоп. Пустота. Мощнейшие ULCERATE, выпускающие весной альбом Stare Into Death And Be Still, в титульном треке, кажется, превзошли себя, заглянув в 2020-м за грань недозволенного.

Фирменный сокрушительно-плотный, душащий диссонансами саунд в «Stare Into Death And Be Still» ULCERATE обернули в гало сумрачной мелодичности, триумфальной, как может быть триумфальным шествие эпидемии. Атмосферно? Пожалуй. Если вы способны дышать Ви-Икс и благословлять длань дарующего.

Если остальные треки так же круты, 24 апреля выходит один из претендентов на альбом года.

..We have reached the brink of this terminal world Stare into death and be still

The darkness ahead mirrors a past of ruin

Barely lived

Every fire exhausted

Awaiting surrender