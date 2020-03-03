Заявка на альбом года. Титульный трек полноформатника ULCERATE «Stare Into Death And Be Still»

Вглядываясь в бездну, чернеющие глазницы, ты однажды заметишь ответный прищур. Вдохновенная клаустрофобия. Гордость за то, что за нами потоп. Пустота. Мощнейшие ULCERATE, выпускающие весной альбом Stare Into Death And Be Still, в титульном треке, кажется, превзошли себя, заглянув в 2020-м за грань недозволенного.
Фирменный сокрушительно-плотный, душащий диссонансами саунд в «Stare Into Death And Be Still» ULCERATE обернули в гало сумрачной мелодичности, триумфальной, как может быть триумфальным шествие эпидемии. Атмосферно? Пожалуй. Если вы способны дышать Ви-Икс и благословлять длань дарующего.
Если остальные треки так же круты, 24 апреля выходит один из претендентов на альбом года.
..We have reached the brink of this terminal world
Stare into death and be still
The darkness ahead mirrors a past of ruin
Barely lived
Every fire exhausted
Awaiting surrender
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