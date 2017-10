Заснул на клавиатуре. Самые длинные названия групп

Помните баянный анекдот про то, как студент на уроке латыни случайно призвал Азраила? Нечто подобное может случиться и с вами — потому что в топ ниже попали команды, стремящиеся к стопроцентной уникальности (не то что обозвавшие себя LEGION, например)… а также мизантропической невозможности воспроизвести их буквенно-словесный набор целиком. В общем, читайте, но не повторяйте! Просто на всякий случай…

Одним словом

PARACOCCIDIOIDOMICOSISPROCTITISSARCOMUCOSIS — мексиканские гор-грайндеры, собравшие в своем названии сразу несколько стремных болезней. Стоит ли удивляться, что мужики, ограничивая время звучания своих композиций, не экономят на буквах, изобретая названия песен типа «Uroporfinogenodecarboxxxilandome y postulandome con tu anorgasmia exxxaclorobensenosisticarial sexo traumatizante»?

EXIMPERITUSERQETHHZEBIBŠIPTUGAKKATHŠULWELIARZAXUŁUM — наши, родные, минчане. Треки их дебютника Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn​-​Ahhī​-​Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta​.​.​. можно было публиковать на буклете длиною в рулон — а вот на свежевышедший EP буквы они почему-то зажали, назвав его просто W2246​-​0526 и озаглавив песни «Heka» и «Deshret».

Умеренные

VAGINAL PENETRATION OF AN AMELUS WITH A MUSTY CARROT — австрийский порно-грайнд, любители диких обложек и историй о серийных маньяках.

THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE & I AM NO LONGER AFRAID TO DIE — романтичное название для эмовидных инди-рокеров из США.

THE SILVER MT. ZION MEMORIAL ORCHESTRA & TRA-LA-LA BAND — канадский пост-рок/пост-панк коллектив от создателей GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR.

DICEPHALUSTETRAPUSDIBRACHIUS ANTHROPOHAGOLAGNIA — порно-гор-грайнд из США.

INTESTINAL DISGORGEMENT OF SUPPURATION AND ACIDIC FLUID — порно-гор-грайнд из США.

АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЮ ЗАБЛУДШЕЙ МОЛОДЁЖИ НА СТЕЗЮ ДОБРОДЕТЕЛИ — советская рок-группа 80-х. Название позаимствовано из рассказа Герберта Уэллса «Каникулы мистера Ледбеттера».

КОБЫЛА И ТРУПОГЛАЗЫЕ ЖАБЫ ИСКАЛИ ЦЕЗИЮ, НАШЛИ ПОЗДНО УТРОМ СВИСТЯЩЕГО ХНА — синт-поп-экспериментальный проект из Москвы, играющий с 2007-го и характеризуемый рядом диванных критиков как «высер анального авангарда». «Музыканты поют о взаимоотношениях различных представителей фауны мелового периода с советскими вождями. Помимо этого, они рассуждают о возможности возрождения популяции мамонтов-киборгов в условиях Октябрьской революции».

Неумеренные

GROTESQUE GONORRHEIC CHAD KROEGER COCK EMBLUDGEONMENT OF A PREPUBESCENT FAT FEMALE REDNECK — экстремальный проект-посвящение лидеру NIKELBACK от однофамильца Кевина.

THE CLOUDS THAT FONDLE JAGGED CRAGS AND RAGING STORMS CONSPIRE AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD — также известные как …AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD. Альтернатив-инди-рокеры из Техаса.

SALMONELLA INFECTION CAUSES UNPREDICTABLE PAINFUL REGURGITANT STOMACH CONTENTS OF ACID, BILE AND INTESTINAL WORMS — или что бывает, если перечитать на ночь медицинских журналов…

Боль составителя афиш

Лидеры проката, о стилистике которых додумайтесь сами… если, конечно же, дочитаете.

COAGULATED INNARDS COLLAPSING MOLD INFECTED TORSOS IN A GROTTO BELOW THE SEWER FEEDING THROUGH UMBILICAL CORDS EXTRACTED FROM STILLBORN FUCKS INFECTED VIA SEXUAL PATHOGEN

MASSIVE ATTRACTION TO SELF ASPHYXIATION DURING MASTURBATION WITH SUPERABUNDANT AMOUNTS OF REGURGITATED ELDERLY PLATYPUS SEMEN AND AGED INFANT POO WHILE ANALY INSERTING STARVED HAMPSTERS THROUGH AN OLD RUSTY MUFFLER TUBE IN AN ORGASMIC ERUPTION OF STICKY WARM LOVE GRAVY AND TETANUS

ACIDIC VAGINAL LIQUID EXPLOSION GENERATED BY MASS AMOUNTS OF FILTHY FECAL FISTING AND SADISTIC SEPTIC SYPHILIC SODOMY INSIDE THE INFECTED MAGGOT INFESTED WOMB OF A MOLESTED NUN DYING UNDER THE ROOF OF A BURNING CHURCH WHILE A PRIEST WATCHES AND EJACULATES IN IMMENSE PERVERSE PLEASURE OVER HIS FIRST FRESH FETUS

INTRACEREBRALLY CONSUMING CEPHALALGIA THROUGH THE CRANIUM MACERATING DEBRISFUCKED MANURE INGESTED REMAINS OF THE MINDFUCKED CATAPLEXIC WICKED MANKIND WHOM FISTFUCKED THE PROGENIES FROM THE DEEPEST DEPTHS OF THE ANALMAGGOT RAPED HUMAN PIECES OF EROTIC SHITMASSES WHICH GAVE BIRTH TO WORTHLESS EUNUCHS AS TRAVESTY FOR CUMSTAINED WHOREFACED SLUTS ENSLAVED BY THIS STUPID SOCIETY FULL OF FETAL GARBAGES