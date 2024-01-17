Загробная нежная готика: THE VISION BLEAK вернулись со страшными сказками

Загробная нежная готика: THE VISION BLEAK вернулись со страшными сказкамиНовинки и новости
THE VISION BLEAK, готик-металлический (и, как обычно настаивает автор, «хоррор») проект Markus Stock Schwadorf, известного/любимого по DEINONYCHUS, EMPYRIUM, EWIGHEIM, SUN OF THE SLEEPLESS, вернулся после восьмилетнего молчания с новой упаковкой мрачных историй под названием Weird Tales.
Согласно задумке Маркуса, альбом представляет собой один трек, разбитый на 12 мини-главок, две из которых он показал в качестве трейлера.
«Две эти главы, «Once I Was A Flower» и «The Premature Burial», являются центральными, лейтмотивными историями Weird Tales. В обеих речь идет о смерти, могилах, похоронах, но в совершенно разном контексте. «Once I Was a Flower» базируется на коротком готическом рассказе Lafcadio Hearn — восхитительном произведении о грусти и красоте, в котором цветок, душа коего воплотилась в аромате, покоится в могиле только что почившей молодой женщины.
«The Premature Burial», в свою очередь, восходит к страху Edgar Allen Poe: быть захороненным заживо — и его коллекции историй про людей, коих постигла эта жуткая участь».
Обе темы по три минуты — кратенько, но со вкусом, эмоцией и поэтичностью, свойственной всем потусторонне-возвышенным проектам Швадорфа. Целиком релиз будет доступен в середине апреля.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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Комментарии
Егор:
Vile написал(а):
глаза и уши закровоточили от первых «риффов» )))
Херня какая- то. Пройдет немного времени и убедившись, что они нахер никому на западе не впёрли…
Ветошь:
Polyphemus:
Назар Василич написал(а):
griwski написал(а):
Назар Василич написал(а):
Ну я, конечно, извиняюсь, если не понял чего, но… в таком стиле и при такой концепции можно с�…
Polyphemus:
Vile навсегда засел в подкорке. Ничего не имею против остальных, но у этого альбома с моей точки зрения самая мрачная атмосфера.…
Алникур:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
К началу новинок, теперь не ошибся, великие Присты
Judas Priest — Panic Attack (Official Video)
http://ww…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
К началу новинок, теперь не ошибся, великие Присты
Judas Priest — Panic Attack (Official Video)
http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
Мес…
Potato Lich:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Согласен The Bleeding лучший. Только в опроснике не хватает: Все с Jack Owen. Я считаю что его гитарные рифы-особенные. Именно они поднял�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Согласен The Bleeding лучший. Только в опроснике не хватает: Все с Jack Owen. Я считаю что его гитарные рифы-особенные. Именно они подняли Cannibal Corpse. Все что после него я уже слу…
Олексій:
О, так!! Обкладинка і вступ першого треку по атмосфері нагадали гру grim dawn:) 2020й теж найс заходить!…
Дед Аким:
Новинки
Легенды хэви метала, великие Judas Priest, ой ошибся с названием, но не сильно ошибся…
D:
Для меня замый значимый альбом , программа 91 года ,Butchered at birth.Нравятся тяжесть и риффы этого альбома. А восхваляемый многими bleeding , как раз был отходом от прежнего зв�…
Чорны:
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