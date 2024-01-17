The Vision Bleak
17.01.2024

Загробная нежная готика: THE VISION BLEAK вернулись со страшными сказками

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THE VISION BLEAK, готик-металлический (и, как обычно настаивает автор, «хоррор») проект Markus Stock Schwadorf, известного/любимого по DEINONYCHUS, EMPYRIUM, EWIGHEIM, SUN OF THE SLEEPLESS, вернулся после восьмилетнего молчания с новой упаковкой мрачных историй под названием Weird Tales.

Согласно задумке Маркуса, альбом представляет собой один трек, разбитый на 12 мини-главок, две из которых он показал в качестве трейлера.

«Две эти главы, «Once I Was A Flower» и «The Premature Burial», являются центральными, лейтмотивными историями Weird Tales. В обеих речь идет о смерти, могилах, похоронах, но в совершенно разном контексте. «Once I Was a Flower» базируется на коротком готическом рассказе Lafcadio Hearn — восхитительном произведении о грусти и красоте, в котором цветок, душа коего воплотилась в аромате, покоится в могиле только что почившей молодой женщины.

«The Premature Burial», в свою очередь, восходит к страху Edgar Allen Poe: быть захороненным заживо — и его коллекции историй про людей, коих постигла эта жуткая участь».

Обе темы по три минуты — кратенько, но со вкусом, эмоцией и поэтичностью, свойственной всем потусторонне-возвышенным проектам Швадорфа. Целиком релиз будет доступен в середине апреля.

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