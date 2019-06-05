Youtube удалил канал Варга Викернеса

Кровавая рука цензуры добралась до youtube-канала Варга, на котором он пропагандировал агротуризм, прощался с BURZUM’ом, а также говорил много всего еще, в своем неповторимом варговском духе. «Такой канал не существует», — говорит сервис при попытке зайти на раскрученный ThuleanPerspective.
«Сегодня мы делаем еще один шаг во внедрении политики противодействия риторике ненависти, удаляя видеозаписи, провозглашающие превосходство некой группы людей с целью оправдать дискриминацию, сегрегацию и элиминацию, основанные на таких характеристиках, как возраст, пол, раса, каста, сексуальная ориентация или статус военнообязанного. Это включает в себя, например, видео, пропагандирующие или превозносящие наци-идеологию, которая дискриминационна по своей сути. Также мы удаляем контент, который отрицает факты задокументированных и доказанных насильственных событий, таких как Холокост или, скажем, массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук».
На сайте BURZUM пока нет новостей относительно следующей площадки для речей Варга, однако факт дискриминации его канала, а также вездесущей цензуры в других соцсетях (один фб чего стоит), заставляет — помимо темы Викернеса — задуматься о перспективах продвижения частных аккаунтов. Допустим, вкладываешься ты в группу на фэйсбуке, ищешь подписчиков, тратишь время и/или деньги, добиваешься некоего статуса, а тут хоба! — и невидимое начальство все схлопывает. Даст ли тенденция толчок к развитию новых, категорично бесцензурных соцсетей? Или возродится мода на личные сайты? Потому как сейчас уже, в общем, понятно: вчера пришли за ним, завтра — за тобой, за картинку, репост или случайное оскорбление
геев, негров, феминисток, гусеничек. Как думаете?
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