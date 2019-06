Youtube удалил канал Варга Викернеса

В этот день родились 1946 - Tony Levin (KING CRIMSON, Peter Gabriel, LIQUID TENSION EXPERIMENT, etc)



1960 - Steve Vai



1961 - Tom Araya



1966 - Katherine "Kat" Thomas (THE GREAT KAT)



1968 - Juha Hintikka (GLOOMY GRIM, SOULGRIND)



1970 - James 'Munky' Shaffer (KORN)



1972 - Cristina Scabbia



1973 - Daniel Gildenlow (PAIN OF SALVATION)



1974 - Dallas Toler-Wade (NARCOTIC WASTELAND, ex-NILE)

10 релизов июня Birdflesh Extreme Graveyard Tornado Hate Auric Gates Of Veles Tanzwut Seemannsgarn Memoriam Requiem For Mankind Kat Without Looking Back Enthroned Cold Black Suns Baroness Gold & Grey Timo Tolkki's Avalon Return To Eden Combichrist One Fire Cave In Final Transmission