Youtube удалил канал Варга Викернеса

Кровавая рука цензуры добралась до youtube-канала Варга, на котором он пропагандировал агротуризм, прощался с BURZUM’ом, а также говорил много всего еще, в своем неповторимом варговском духе. «Такой канал не существует», — говорит сервис при попытке зайти на раскрученный ThuleanPerspective.

«Сегодня мы делаем еще один шаг во внедрении политики противодействия риторике ненависти, удаляя видеозаписи, провозглашающие превосходство некой группы людей с целью оправдать дискриминацию, сегрегацию и элиминацию, основанные на таких характеристиках, как возраст, пол, раса, каста, сексуальная ориентация или статус военнообязанного. Это включает в себя, например, видео, пропагандирующие или превозносящие наци-идеологию, которая дискриминационна по своей сути. Также мы удаляем контент, который отрицает факты задокументированных и доказанных насильственных событий, таких как Холокост или, скажем, массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук».