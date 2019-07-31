«Я решила, что пума не желает жрать что-либо со вкусом METALLICA»

Помните историю, как норвежский мальчик отпугнул норвежских волков музыкой CREED? Так вот сегодня появились сразу две новости о силе искусства, которое то пугает, то спасает, то выступает в роли последнего средства.

linkinpark-lastИстория первая

Медсестра по имени Christina Settanni ехала домой по солнечной флоридской дороге и увидела мужчину, который сидит на краю моста и, очевидно, намеревается прыгнуть. Женщина остановила автомобиль и подошла к нему. Затем присела рядом и начала с выражением цитировать песню LINKIN PARK «One More Light». «Who cares if one more light goes out? / In a sky of a million stars… Well, I do». И это помогло. Мужчина не прыгнул — напротив, растрогался такому участию и стал плакать. А затем полиция увезла его в психбольницу.

metallica-2019-live-ticketsИстория вторая

Канадка Dee Gallant, обитающая в Британской Колумбии, отправилась по лесной тропинке на выгул собаки — и внезапно почувствовала, что кто-то за ними пристально наблюдает. Она начала оглядываться, присматриваться — и заметила между деревьев существо определенно не растительного происхождения. Это была пума. «Зверь направлялся в мою сторону. Я посмотрела на него и сказала: «Эй, прекрати». Он остановился. И тогда я начала снимать видео, приговаривая: «Уходи! Плохой котик! Ты у меня получишь!» Помогло все это не сильно. Животное все так же стояло и смотрело на меня с интересом. Тогда я решила остановить съемку и попробовать что-то еще.

Так, покопавшись в коллекции из iTunes, я обнаружила песню METALLICA «Don’t Tread On Me» — которая, вероятно, была самой шумной вещью в моем телефоне. Так что я включила ее погромче — не без лирического послания пуме, конечно… И как только началась песня, зверь убежал в кусты.

Я решила, что пума не хотела жрать что-либо со вкусом METALLICA, хахаха. Ну а вообще если когда-либо выпадет шанс встретиться с музыкантами, скажу Джеймсу Хэтфилду, что он спас мне жизнь».

А как вы применяете силу искусства?..

, рубрика(и): Блог

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