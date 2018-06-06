«Я — реинкарнация Бетховена!!!» Мощнейшая THE GREAT KAT отмечает 52-й день рождения

Есть вещи, которые не меняются с течением времени. Утренняя роса на траве. Президенты РБ. Музыка AC/DC. И вот еще Великая Катерина, которая десятилетиями мочит классику на гитаре; не надевает на фотосеты ничего более плотного, чем нижнее белье и чулки, не изменяя брутальному доминатрикс-образу; отвечает на вопросы интервьюеров капслоком и никогда не обновляет дизайн официального сайта. Ибо… это тоже все уже немножечко классика! Сегодня одной из самых эффектных метал-теток планеты исполняется 52. Что, конечно, совершенно не повод менять что-либо в жизненной парадигме THE GREAT KAT.

метал тетки The Great Kat Последним релизом в дискографии Кати был EP Beethoven Shreds 2011 года. С тех пор появлялись лишь редкие видео — ну и, в общем, трудно сказать, чем именно занимается артистка сегодня. Унижает мужчин? Почитает Бетховена? Насильничает виртуозно гитары? Наверняка. Посему — на всякий случай — пожелаем ей в знаменательный день здоровья и бодрости! Остальное все есть и так.

Цитаты из интервью трехлетней давности.

«The Great Kat — ФЕМИНИСТКА, СПОСОБНАЯ НАДРАТЬ ЗАД КОНКУРЕНТАМ-МУЖИКАМ СВОЕЙ СОВЕРШЕННОЙ ГИТАРНОЙ И СКРИПИЧНОЙ ТЕХНИКОЙ, СКОРОСТЬЮ И БРУТАЛЬНОСТЬЮ — которые, как они считают, присущи только мужчинам!!! ЗАВИСТЛИВЫЕ МУЖИКИ-ГИТАРИСТЫ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ СИЛЬНУЮ, ТЕХНИЧНУЮ И АГРЕССИВНУЮ ЖЕНЩИНУ, СПОСОБНУЮ ИСПОРТИТЬ СТАТУС-КВО ИХ ДОМИНИРОВАНИЯ НА ГИТАРНОМ ПОПРИЩЕ. The Great Kat СПОСОБНА СЛОМАТЬ СТЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ИХ ГЛУПОСТИ, ПРИЗВАВ LUDWIG VAN BEETHOVEN!!!!»

«The Great Kat — это ЗАГАДКА, ПОРОЧНАЯ, КРОВАВАЯ ГИТАРНАЯ ДОМИНАТРИКС, равно как и МИЛАЯ, ДОСТОЙНАЯ ВОСХИЩЕНИЯ И ОБОЖАНИЯ БОГИНЯ!!!!!!»

«BEETHOVEN был ВСЕГДА ЗОЛ!!!!!!!! ПОЭТОМУ его музыка обладает ТАКОЙ МОЩЬЮ! The Great Kat — ЭТО РЕИНКАРНАЦИЯ БЕТХОВЕНА!!!!!»

«ЕДИНСТВЕННЫЙ способ вернуть к жизни классическую музыку — это способ THE GREAT KAT: играть ее быстро, лаконично, виртуозно и УВЛЕКАТЕЛЬНО ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ YOUTUBE!!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Merzbow 06.06.2018 в 23:44

    Я запамятовал-с ней был в ‘М’ интим-спэшл или нет? Она, вроде, как испугалась отвечать на каверзные вопросы?

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  2. Anastasiya 07.06.2018 в 00:00

    Merzbow написал(а):
    Я запамятовал-с ней был в ‘М’ интим-спэшл или нет? Она, вроде, как испугалась отвечать на каверзные вопросы?

    Она, по-моему, на все вопросы и всегда отвечает единожды выбранным шаблоном, копипейстом. Так что коварные поползновения не прошли.

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