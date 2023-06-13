«Я часто ненавижу все, что люблю». GODFLESH выпустили «Purge»Новинки и новости
«Уже само название нового альбома — Purge («очищение») — указывает на то, как композитор и главная творческая сила GODFLESH Justin K. Broadrick использует музыку группы в качестве временного спасения от своего диагностированного аутизма и посттравматического стрессового расстройства. Это очередной его поход в мир, в котором он всегда был аутсайдером, будь то сцена или социальная группа, с детства и в течение взрослой жизни».
Джастин сейчас уже действительно взрослый — в августе ему будет 54 — и если миллион многочисленных проектов в разных жанрах как-то выручает его среди психических проблем, то пускай вязко лязгающий паровоз GODFLESH, выехавший из шестилетнего пребывания в депо с вывеской «Purge» и ритмично, циклично, монотонно-гипнотично громыхающий, доводя до трансовых состояний, в течение 45 минут, очистит еще чье-либо сознание, то конечно. Почему нет. Он уже выехал.
«На минималках и максималках одновременно, GODFLESH выдает неземной свингующий грув, сохраняя при этом психоделическую бэд-триповую канву, покрытую слоями тяжкой грязи, — то есть ровно то, чем всегда славилась группа. Подавляющей музыкой несчастливости».
Гиперчувствительность, склонность к депрессивным настроениям, постоянное желание плакать, нервозность, циклически накатывающие, словно кольца ночного кошмара, навязчивые мрачные мысли — Джастин всю жизнь сосуществует с этими состояниями, орет ими, играет, артикулирует, лязгает. Его редко понимают окружающие — когда говорит на обычном языке — но пока есть JESU и GODFLESH, то как бы и хрен с ними, словами.
«Я помешан на противоположностях. Я часто ненавижу все, что люблю, и люблю все, что ненавижу. Я ненавижу себя, я люблю себя, и также с остальным дерьмом и экзистенциальными сложностями».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 299
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Комментарии
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дядьке здоровья конечно
но альбомчик…. такое себе
три трека оставил, остальное на перемотке
а от простецкой драм-машинки аж кровь из ушей пошла…