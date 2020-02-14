«Хотел поднять свой статус в блэк-метал кругах». В Луизиане судят поджигателя церквей

В мае этого года я уже рассказывала о луизианском поджигателе по имени Holden Matthews, который уничтожил три церкви в негритянских кварталах. Нашли его быстро — да, собственно, особо стараться и не пришлась: парень (к слову, сын заместителя шерифа полиции) сам снял видео и сфотографировал плоды своих трудов — чтобы никто не присвоил заслуги.

На судебном заседании в понедельник он полностью признал свою вину. Также, пользуясь случаем и вниманием прессы, заявил, что выбрал объекты исходя из их религиозной принадлежности, а кроме того, хотел «поднять свой статус в блэк-метал кругах», как в лучшие годы поступали в Норвегии. Для этого парень тщательно запротоколировал горящие церкви, разослав видео с фотографиями своим друзьям, а также запостив в блэкушные паблики на фб.

Реклама, в принципе, сработала — о Холдене сняли новостные сюжеты и написали газеты. Есть только одно но: названия его групп не упомянуты совершенно нигде, и… если честно, это странный повод раскрутки. Но сидеть, похоже, таки придется: минимальный срок за первый доказанный поджог составляет 10 лет. За каждый последующий — по 20. А также штраф в $250000. И ремень от отца.