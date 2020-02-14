«Хотел поднять свой статус в блэк-метал кругах». В Луизиане судят поджигателя церквей

В мае этого года я уже рассказывала о луизианском поджигателе по имени Holden Matthews, который уничтожил три церкви в негритянских кварталах. Нашли его быстро — да, собственно, особо стараться и не пришлась: парень (к слову, сын заместителя шерифа полиции) сам снял видео и сфотографировал плоды своих трудов — чтобы никто не присвоил заслуги.

Holden Matthews burnНа судебном заседании в понедельник он полностью признал свою вину. Также, пользуясь случаем и вниманием прессы, заявил, что выбрал объекты исходя из их религиозной принадлежности, а кроме того, хотел «поднять свой статус в блэк-метал кругах», как в лучшие годы поступали в Норвегии. Для этого парень тщательно запротоколировал горящие церкви, разослав видео с фотографиями своим друзьям, а также запостив в блэкушные паблики на фб.

Реклама, в принципе, сработала — о Холдене сняли новостные сюжеты и написали газеты. Есть только одно но: названия его групп не упомянуты совершенно нигде, и… если честно, это странный повод раскрутки. Но сидеть, похоже, таки придется: минимальный срок за первый доказанный поджог составляет 10 лет. За каждый последующий — по 20. А также штраф в $250000. И ремень от отца.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Тварь 14.02.2020 в 06:41

    Пацан к успеху шел. Не фортануло (с)

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  2. BiOMeX 14.02.2020 в 09:46

    Ремень от отца на фоне суммирования сроков — как вишенка на торте :)

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  3. Gennadius 14.02.2020 в 14:53

    Отправить долбо#ба в ад. Расстрелять нахер! Живи своей поганой жизнью,не лезь в жизнь людей.

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  4. Зануда 14.02.2020 в 16:17

    Он и так неплохо проведёт лет 50 в тюрьме чёрного штата и подумает, стоил ли того хайп.

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  5. Crow 14.02.2020 в 17:57

    Он кстати был приговорён в день рождения Варга. Типа Happy Burzday:)

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  6. D 14.02.2020 в 21:21

    BiOMeX написал(а):
    Ремень от отца на фоне суммирования сроков — как вишенка на торте :)

    Почему считаете что родители отличаються от него, многое передаеться по наследству…
    Жаль что засветились ребята…

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