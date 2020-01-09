Хит сезона: группа SHEPHERDS REIGN из Полинезии

В мире, где словосочетания вроде «норвежский тру-блэк», «немецкий пауэр», «шведский мелодик дэз» вызывают совершенно определенные ассоциации и, что греха таить, приглушенный интерес, стало модно заводить любимчиков из углов экзотических. Спасибо всепроникающему ютубу и хайпу, мы уже знаем, что играют монголы. Поразит ли аутентикой Полинезия? Стриминговые сервисы, выводящие в дамки коллектив SHEPHERDS REIGN, тоже знают ответ.

Говорят, это единственный метал-коллектив региона. Его лирика написана на самоанском языке — и, посмотрев ниже свежее видео «Le Manu», вы быстро поймете, что этнических влияний хватает. Равно как и неэтнических: команда валит занятно аранжированный техничный грув с мелодичным прогрессивным подтекстом… ай, ну, в общем, не буду спойлерить, смотрите и слушайте — оно того стоит.

И да, еще можно подпевать.