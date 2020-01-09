Хит сезона: группа SHEPHERDS REIGN из Полинезии

В мире, где словосочетания вроде «норвежский тру-блэк», «немецкий пауэр», «шведский мелодик дэз» вызывают совершенно определенные ассоциации и, что греха таить, приглушенный интерес, стало модно заводить любимчиков из углов экзотических. Спасибо всепроникающему ютубу и хайпу, мы уже знаем, что играют монголы. Поразит ли аутентикой Полинезия? Стриминговые сервисы, выводящие в дамки коллектив SHEPHERDS REIGN, тоже знают ответ.
Говорят, это единственный метал-коллектив региона. Его лирика написана на самоанском языке — и, посмотрев ниже свежее видео «Le Manu», вы быстро поймете, что этнических влияний хватает. Равно как и неэтнических: команда валит занятно аранжированный техничный грув с мелодичным прогрессивным подтекстом… ай, ну, в общем, не буду спойлерить, смотрите и слушайте — оно того стоит.
И да, еще можно подпевать.
Le Manu Samoa ia tafetoto ou ala.
Le Manu Samoa malamalama ou mata.
Le Manu Samoa tau ia matua tau.
Lou atunu’u pele ia tu malaulau.
Ia aua ne’i galo lau tapuaiga.
Si ou atunuu ma lou aiga.
Mua’au le Atua manuia ou faiva.
O ou fili uma e te lepetiaina.
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa e o mai Samoa
Tau ia malo
Aua ne’i malolo
Tula’i Samoa
Tau matua tau, Fai ia mafai
Le Manu!
Soulfly епт!