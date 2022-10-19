WOODS OF DESOLATION выпускают «The Falling Tide»Блог
Много лет прошло после выпуска отличного лонгплея австралийского депрессив-блэкового one-man проекта WOODS OF DESOLATION As The Stars, и вот D., параллельно тащащий еще несколько групп, подписался на Season Of Mist и анонсировал на начало декабря альбом The Falling Tide.
На настоящий момент в Сети выложена пара тем — и, как можно слышать, в плане продакшна австралиец к 2022-му продвинулся не сильно. Пластиковые глухие барабаны, доминирующий выпирающий вокал, натужно хрипящий на переднем фоне. Вокалист к The Falling Tide поменялся (судя по комментариям на ютубе, понравился этот истерически напористый мужик в сочетании с музыкой WOD не всем), да и в целом материал, сохранив проникновенность и характерную шквальную отчаянную тоску, продираться сквозь непроницаемые стены которой было так восхитительно грустно и больно в 2014-м, звучит неотесаннее и грубее. Зайдет, снова-таки, не каждому. Однако будет как минимум интересно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 62
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