Wacken Open Air отменен; Brutal Assault предлагает альтернативный вариант

Wacken Open Air отменен; Brutal Assault предлагает альтернативный вариантБлог
Второе подряд фестивальное евролето можно считать — увы — не состоявшимся. Wacken Open Air, добавивший бонусный день и давно пребывавший в статусе «sold out», держался дольше всех: организаторы мучительно вели переговоры с чиновниками, службами здравоохранения, продавали истерически мерч и тянули, как могли, неизбежное. То есть ждать еще год.
«Даже если б провести фестиваль получилось, многие люди все равно не смогли бы приехать ввиду ограничений на туристические поездки, — написал вакен-босс Thomas Jensen, — ведь это международное действо, собирающее металманов из более чем 80 стран. Это фестиваль для всего мира, и чтобы он состоялся, нам необходимы открытые границы и отсутствие карантина, а также гарантия безопасности для всех, особенно для людей, которые живут в регионе, где проводится Wacken».
В общем, билеты придется либо сдавать, либо сохранить уже до 2022-го — в конце концов, шансов, что жизнь восстановится до доковидного уровня к следующему лету, довольно много (осталось дожить, хаха).
А кто уже не в состоянии ждать так долго, Brutal Assault — также отложивший международное издание до 2022-го — предлагает усеченную версию феста: Josefstadt By Brutal Assault. Он пройдет во всем известном месте с 12 по 14 августа, с урезанной вместимостью (и, к слову, билеты уже проданы наполовину), а в числе хэдлайнеров сегодня были анонсированы DESTRUCTION, IGORRR, MGLA, PESTILENCE. Цена билета 80 евро, у кого есть желание и, главное, возможность, приобрести можно тут. Все-таки это лучше, чем ничего!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 357
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