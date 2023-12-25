Вышел новый альбом ABIGOR «Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt». «Он должен удивить при первом прослушивании»Блог
Второй раз — после Totschläger (A Saintslayer’s Songbook) 2020-го — ABIGOR приносят подарок под елку, и вот пару дней назад на World Terror Committee Productions был реализован альбом австрийского дуэта Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt. «Это юбилейный опус, призванный короновать 30 лет существования группы. В большей степени, чем когда-либо ранее, он представляет решительную оппозицию упрощенной звуковой эстетике и мягкотелости сегодняшнего мейнстрима «экстремального» метала».
«Это наш самый разноплановый релиз, и он должен удивить при первом прослушивании. Поэтому мы решили предоставить возможность получить сразу все, целиком, чтобы Taphonomia Aeternitatis произвел максимальное впечатление, когда вы поставите диск в свою стереосистему. По этой причине мы — впервые в истории — не предлагаем предварительных прослушиваний и превью. Пускай вас посетит то же возбужденное нетерпение, которое испытывали слушатели 30-40 лет назад, когда группы не играли безопасной предсказуемой музыки, а стриминговые сервисы не предоставляли доступности творчества 24 на 7, плодя скуку и перенасыщенность.
Кто успеет получить релиз первым, первым окунется в дебри, в которые мы доселе никого не водили, ощутив на себе все контрасты и протиснувшись во все змеиные повороты проложенных Taphonomia Aeternitatis троп».
Так что, как понимаете, на стриминговых площадках альбома пока нет. Заказать можно тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 136
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Вышел новый альбом ABIGOR «Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt». «Он должен удивить при первом прослушивании»
-
Грязь, любовь и ревущие красотки (с кишочками): смотрим последние клипы INFECTED RAIN
-
Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»
-
Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»
-
Издан финальный концерт CHILDREN OF BODOM. «Я чувствовал тогда облегчение, ибо устал от проблем с Алекси»
-
Немного беларуского блэка: встречаем новые релизы ZAKLON
-
SEPULTURA объявили прощальный тур
-
Ozzy Osbourne: «Дальше будет: привет, нейросеть, сделай мне альбом. Это будущее»
-
Проект САТАНИНСКИЙ СЕВЕР от музыкантов… ENSIFERUM?
-
KISS отыграли последнее шоу прощального тура. «То, чего нам удалось достигнуть, потрясающе. Но этого мало»
Комментарии
juris:
«должен удивить при первом прослушивании» — ой, может не надо…
BukasteR:
Тварь:
his wife admitted that they were having marital problems, that Weirbach liked for her to dress up as a young girl when they had sex (с)
Поясните мне глупому — это как? Памперсы или там, трусики не по размеру с мишками? Бантики …
Дед Аким:
Часть третья, завершающая. Более молодое поколение, красавица харизматичная с голосом — Бет Харт , и один из лучших гитаристов мира в этом жанре — блюз рок. Получилос…
Merzbow:
Назар Василич написал(а):
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнст…
goremyka:
Nazgul:
Другой Александр:
Назар Василич написал(а):
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнст…
Юрий:
Назар Василич:
gdlb написал(а):
Наблюдал их в начале прошлого десятилетия на западном фестивале. По вайбу дуэт выглядел сильно убедительнее БМ мейнстрима, игравшего там же на �…
Дед Аким:
Ещё круче. Немолодой, пожилой Н. (афроамериканец) Боюсь слово Н. произносить ( Настю американцы читают тоже, она на днях подтвердила в публикации)
Но он выходит — бол�…
Дед Аким:
В продолжении темы, часть вторая. 25 лет Залу славы рок-н-ролла — было все замечательно. Только состав элиты не полный, троих музыкантов явно не хватало (там не хватало…
Alehandro de Nebobreo:
Это тот случай, когда музыканты (Dagon и Co) не стали «изобретать велосипед» и (в который раз?) сыграли то, что умеют лучше всего. И это работает!…
«должен удивить при первом прослушивании» — ой, может не надо