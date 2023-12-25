Вышел новый альбом ABIGOR «Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt». «Он должен удивить при первом прослушивании»

Второй раз — после Totschläger (A Saintslayer’s Songbook) 2020-го — ABIGOR приносят подарок под елку, и вот пару дней назад на World Terror Committee Productions был реализован альбом австрийского дуэта Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt. «Это юбилейный опус, призванный короновать 30 лет существования группы. В большей степени, чем когда-либо ранее, он представляет решительную оппозицию упрощенной звуковой эстетике и мягкотелости сегодняшнего мейнстрима «экстремального» метала».

«Это наш самый разноплановый релиз, и он должен удивить при первом прослушивании. Поэтому мы решили предоставить возможность получить сразу все, целиком, чтобы Taphonomia Aeternitatis произвел максимальное впечатление, когда вы поставите диск в свою стереосистему. По этой причине мы — впервые в истории — не предлагаем предварительных прослушиваний и превью. Пускай вас посетит то же возбужденное нетерпение, которое испытывали слушатели 30-40 лет назад, когда группы не играли безопасной предсказуемой музыки, а стриминговые сервисы не предоставляли доступности творчества 24 на 7, плодя скуку и перенасыщенность.

Кто успеет получить релиз первым, первым окунется в дебри, в которые мы доселе никого не водили, ощутив на себе все контрасты и протиснувшись во все змеиные повороты проложенных Taphonomia Aeternitatis троп».

Так что, как понимаете, на стриминговых площадках альбома пока нет. Заказать можно тут.

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