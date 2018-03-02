Выпьем за любовь! Новое видео AT THE GATES «To Drink From The Night Itself»

Начинаем весну еще одной долгожданной премьерой. AT THE GATES опубликовали клип на песню «To Drink From The Night Itself» из альбома под аналогичным названием, который появится 18 мая и продолжит полноформатную дискографию группы. В прошлом году состав шведов осиротил гитарист и один из основных композиторов Anders Björler, на замену которому взяли коллегу Линдберга по THE LURKING FEAR Йонаса Стольхаммара — однако песен тот, конечно, написать не успел. Так что над темами To Drink From The Night Itself поработали непосредственно Tomas Lindberg и Jonas Björler.

клипы At The Gates «Первой песней мы решили презентовать титульную, открывающую альбом. Именно она дает представление об альбоме: от нее веет сыростью, голодной агрессией и отчаянием. Также давая понимание, каким будет релиз.

Мы живем нашим искусством — и лейтмотивом этого диска является концептуальное предназначение искусства. Оно может быть средством как революции (эволюции), так и подавления. «Испить из чаши ночи» — это метафора нашего существования, о том, как мы живем и дышим нашим искусством. Как мы воюем в своей вечной битве, сражаясь с пропастью апатии и уныния. Поэтому наряду с агрессией, присутствующей в стартовой теме, в ней также слышны и горькие нотки меланхолии».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. box176 02.03.2018 в 14:37

    На мой взгляд абсолютно слабая формация, коей всегда и являлась. Драммер вообще каменный.

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  2. Sonne 02.03.2018 в 17:01

    Хорошая тема, мне нравится. Но группа в целом, считаю, переоценная. Всегда было загадкой: что в них такого культового?

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