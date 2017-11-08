Выйти из круга! 60 фанатов выгнали с концерта A PERFECT CIRCLE за фотосъемку

У каждого, конечно, свои заморочки, однако стоит ли перегибать палку? Этот вопрос последние два дня живо обсуждается рок-сообществом. Maynard James Keenan, горячий ненавистник фото и видеосъемки (да и вообще не фанат светить лицом: на концерте TOOL, на который мне посчастливилось попасть, вокалист все время провел у задника сцены), давно инициировал правило: никаких картинок с шоу TOOL, PUSCIFER, A PERFECT CIRCLE. Строгость же этого решения оценили в субботу посетители «круга» в Пенсильвании, когда более 60 человек выдворили из зала за попытку фотографировать.

Как объяснил менеджмент, на каждом из текущих концертов группы, внезапно вернувшейся на радары с новым синглом «The Doomed», по всему залу размещаются печатные предупреждения о «no photos and videos», также эта информация транслируется на сценических экранах и объявляется посредством громкоговорителей. В общем, не увидеть и не услышать проблематично, но вот стоит ли каприз подобных усилий?..

Когда один из фанатов спросил Мейнарда, мол, не слишком ли все это жестко, музыкант объяснил свою позицию кратко: «No. Recording. Of. Any. Kind. For. 25. Years. Guided experience. Unplug and enjoy the ride».

Ну и, следуя этому совету, предлагаю таки послушать, с чем именно вернулись на круги своя музыканты в 2017-м. Лонгплей — первый с выпуска eMOTIVe (2004) — появится вроде как в январе.