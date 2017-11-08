Выйти из круга! 60 фанатов выгнали с концерта A PERFECT CIRCLE за фотосъемку

У каждого, конечно, свои заморочки, однако стоит ли перегибать палку? Этот вопрос последние два дня живо обсуждается рок-сообществом. Maynard James Keenan, горячий ненавистник фото и видеосъемки (да и вообще не фанат светить лицом: на концерте TOOL, на который мне посчастливилось попасть, вокалист все время провел у задника сцены), давно инициировал правило: никаких картинок с шоу TOOL, PUSCIFER, A PERFECT CIRCLE. Строгость же этого решения оценили в субботу посетители «круга» в Пенсильвании, когда более 60 человек выдворили из зала за попытку фотографировать.

Tool Maynard James Keenan A Perfect Circle Как объяснил менеджмент, на каждом из текущих концертов группы, внезапно вернувшейся на радары с новым синглом «The Doomed», по всему залу размещаются печатные предупреждения о «no photos and videos», также эта информация транслируется на сценических экранах и объявляется посредством громкоговорителей. В общем, не увидеть и не услышать проблематично, но вот стоит ли каприз подобных усилий?..

Когда один из фанатов спросил Мейнарда, мол, не слишком ли все это жестко, музыкант объяснил свою позицию кратко: «No. Recording. Of. Any. Kind. For. 25. Years. Guided experience. Unplug and enjoy the ride».

Ну и, следуя этому совету, предлагаю таки послушать, с чем именно вернулись на круги своя музыканты в 2017-м. Лонгплей — первый с выпуска eMOTIVe (2004) — появится вроде как в январе.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 168

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Tular 09.11.2017 в 01:54

    Лишь бы новый Tool не сочинять.

    >>>
  2. Anastasiya 09.11.2017 в 02:18

    Tular написал(а):
    Лишь бы новый Tool не сочинять.

    А может, лучше уже и не сочинять? ))

    >>>
  3. Tular 09.11.2017 в 03:04

    Anastasiya написал(а):
    А может, лучше уже и не сочинять? ))

    Может быть. Все равно уже не узнаем, наверно)

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Взгрустни, замри, умри. DYMNA LOTVA, WOE UNTO ME, NEBULAE COME SWEET в «Брюгге»

Длинные выходные закончились, выжили лишь самые сильные - чтобы, заполнив вечерний "Брюгге", сурово взгрустнуть; раствориться, закрывая глаза, в проникновенной и обжигающе-грустной лавине из звуков и образов. (с) фото Siarhei "petrowitch" Hahulin

Close