Встречайте WHITE STONES — дэз-метал проект басиста OPETH

Martin Mendez из OPETH создал сольный проект WHITE STONES — и это название все чаще мелькает в фестивальных анонсах 2020. На днях в свет был выпущен клип на тему «Worms» — в которой фанаты старого «опета» определенно найдут кое-что для себя.

, рубрика(и): Быстрые новости

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