Встречайте! Новая странная супергруппа TRONOS

Shane Embury никогда не умел сидеть ровно и играть что-то одно. NAPALM DEATH? Мало! Дайте BRUJERIA. LOCK UP. VENOMOUS CONCEPT. И еще десяток до кучи. На днях вышел альбом очередного проекта с его участием: Celestial Mechanics, дебютник группы TRONOS, в которой также задействованы британский метал-продюсер Russ Russell и драммер Dirk Verbeuren (THE PROJECT HATE MCMXCIX, ex-ABORTED, ex-SOILWORK и т.д.) А ударились они в сладжевый авангард.

В течение нескольких недель группа выкладывала в Сеть по треку — и фанаты, соревнуясь в ассоциациях, сбивались с пути. Где-то тут проходил VOIVOD (недаром в одной из тем поет Denis «Snake» Belanger); где-то чудится индустриальная поступь GODFLESH; где-то — заезды в неровные края DODHEIMSGARD. В общем, происходит много всего и сразу, и если вам вдруг интересно, как может выглядеть шизоидный прогрессивно-думовый сладж от Шэйна и мужика, который продюсирует DIMMU BORGIR, то вот же оно.