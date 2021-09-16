dold vorde ens navn
16.09.2021

Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN

Блог

В черном полку супергрупп прибыло: коллектив DOLD VORDE ENS NAVN собрали Myrvoll и Vicotnik из DØDHEIMSGARD и VED BUENS ENDE (но не только, конечно), экс-DØDHEIMSGARD’овский басист Cerberus и гитарист Håvard ‘Haavard’ Jørgensen, который в 90-х был в SATYRICON и ULVER, а потом занялся попсой. Но, очевидно, решил что-то вспомнить.

В 2019 году мужики выпустили затравочный миник Gjengangere i hjertets mørke, а дебютный альбом под названием Mørkere появится в ноябре. Как анонсируют, в жанровой основе — блэк 90-х, однако же «лишенный искусственной ностальгичности и звучащий по-современному».

В чем уже можно кратенько убедиться.

Количество просмотров: 250

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *