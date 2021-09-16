16.09.2021
Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVNБлог
В черном полку супергрупп прибыло: коллектив DOLD VORDE ENS NAVN собрали Myrvoll и Vicotnik из DØDHEIMSGARD и VED BUENS ENDE (но не только, конечно), экс-DØDHEIMSGARD’овский басист Cerberus и гитарист Håvard ‘Haavard’ Jørgensen, который в 90-х был в SATYRICON и ULVER, а потом занялся попсой. Но, очевидно, решил что-то вспомнить.
В 2019 году мужики выпустили затравочный миник Gjengangere i hjertets mørke, а дебютный альбом под названием Mørkere появится в ноябре. Как анонсируют, в жанровой основе — блэк 90-х, однако же «лишенный искусственной ностальгичности и звучащий по-современному».
В чем уже можно кратенько убедиться.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 250
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Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
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