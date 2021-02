Встречаем TORN BETWEEN TWO WORLDS от Sarah Jezebel Deva

В октябре я рассказывала о том, что Sarah Jezebel Deva, преодолев травматичные воспоминания о травле метал-мужиками на старте карьеры, снова занялась музыкой. Теперь же, поздравив Сару с днем рождения (а группу CRADLE OF FILTH, куда она, кстати, попала в 1994-м, с 27-летием со дня выпуска дебютника!), можно поделиться деталями. Коллектив, в котором она принимает участие, называется TORN BETWEEN TWO WORLDS — и он не так нов, как можно подумать, впервые увидев это название.

Помимо именинницы, в проекте задействован Chris Rehn — когда-то игравший с ней в симфо-метал группе ANGTORIA, которая в 2001 году была основана под названием… TORN BETWEEN TWO WORLDS. Вывеску ребята сменили в 2004 году, выпустив миник Across Angry Skies; двумя годами спустя вышел дебютный и единственный лонгплей — любопытный и романтичный по звучанию (при этом весьма депрессивный лирически) God Has A Plan For Us All. Несмотря на теплый прием (девичий готик-метал был тогда на волне), группа загнулась: Сара с потрохами ушла в THERION, MORTIIS и все прочее.

Так что, знакомясь с новым синглом «The Beauty Of Deception», считайте TORN BETWEEN TWO WORLDS своего рода камбэком. И… вперед, в прошлое! 14 лет, прошедших с God Has A Plan For Us All, как будто и не бывало.

Количество просмотров: 106