Вспоминая советский трэш-метал: SHAH выпустили сборник не издававшихся ранее песенБлог
Любопытный привет из прошлого: группа SHAH — одни из первых трэшеров СССР, игравшие с середины 80-х до середины 90-х (и к удивлению многих писавшие лирику на английском — нехарактерно для советских рок-групп), решили напомнить о себе и выпустить на SoundAge сборник Fire And Brimstone Collection.
Анонс звучит так: «Восемь перезаписанных треков 1985-1987 и 3 новые песни в стиле раннего SHAH. Альбом был записан в 2021 году на студиях в Севилье (Испания), Гданьск (Польша) и Москве. Живое олдскульное звучание, настоящий треш 80-х».
Информации, кто именно стоит за «возрождением», мало — но, по всей вероятности, это живущий в Испании гитарист Антон Гарсия и басист-вокалист Михаил Жемчужный (не знаю, где находится в настоящий момент, в соцсетях не нашла). На барабанах подыграл поляк Cezary Borawski — и вот, собственно, что получилось в итоге. Для любителей ностальгического трэш-метала, мне кажется, вполне недурно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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Вспоминая советский трэш-метал: SHAH выпустили сборник не издававшихся ранее песен
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- atr: Самая первая EP — вот это был жир. Всё остальное уже так.
- Другой Александр: Ветошь написал(а): Скримом, блин, ненавижу автозамену! Отключи.
- Ветошь: Хороши!
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