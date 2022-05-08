Mournful Congregation
08.05.2022

Все пропало! Стрим нового EP MOURNFUL CONGREGATION

Новинки и новости

В случае с думовыми группами, разворачивающими масштабные похоронные процессии и собирающими над слушателем гущу самых мрачных туч этого мира, формат «мини-альбом» всегда звучит подозрительно. У них ничто не случается скоро и коротко: погружение в почву требует сосредоточенности, размеренности, размашистых соло, засыпающих барабанщиков и неторопливых мыслей о бренности и червях. Посему новейший EP австралийских мастеров мрачняка MOURNFUL CONGREGATION The Exuviae of Gods — Part I, выходящий в конце мая и уже выложенный в стрим (чтобы было время как следует подготовиться), длится 37 минут. Время, которое отдельные грайнд-коллективы могли б положить на трилогию, а не три песни.

Однако не время ерничать и разбрасывать камни. Время складывать их в свежий холмик — ибо MOURNFUL CONGREGATION, грузящие и грустящие с 90-х, достигли в ритуальных сервисах высочайшего класса. И The Exuviae of Gods — Part I — как следовало ожидать, звучит трогательно, объемно, безвыходно, хорошо. Безупречный такой думовый дум.

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