Время вспоминать. THIN LIZZY и несостоявшийся день рождения Фила Лайнотта

Для любителей круглых дат: сегодня мог бы отмечать 70-й день рождения Phil Lynott, если б не умер в 36 лет от сепсиса, спровоцированного употреблением героина. Многие музыканты в этот день вспоминали THIN LIZZY: эта британская хардрок-группа, быть может, не шибко популярная у нынешних поколений, была из тех, кто, будто скульптор, шлифовал лицо тогдашней (70-80 гг.) и нынешней рок-сцены, закладывая фундаменты, стандарты, подходы и снабжая заготовками на десятилетия вперед. Лайнотт был крутым аранжировщиком. Певцом. Мультиинструменталистом. Поэтом. И кто знает, сколько б хитов он родил, доживи хотя бы до нулевых.

В память о музыканте — небольшая подборка фактов из его жизни. И три известных песни THIN LIZZY, лихо миксовавших жесткие роковые темы с элементами кельтского фолка, ритм-н-блюза, психоделии, кантри и бог весть чего.

1) В юности Фил мечтал стать католическим священником — и религии оставался верен всегда. Несмотря на рок-н-ролльную бурную жизнь, по воскресеньям он ходил в церковь.

2) В 1978 году, увлекшись панком и познакомившись с активными деятелями британской панк-сцены, Лайнотт с коллегами по SEX PISTOLS Paul Cook и Steve Jones создал недолговременный, но яркий проект THE GREEDY BASTARDS, позднее переименованный в THE GREEDIES, исполнявший забавную смесь треков THIN LIZZY и SEX PISTOLS. Также в конце 70-х он принял участие в записи рок-оперы по «Войне миров» в роли священника Натаниэля (что характерно).

3) Несмотря на то, что Фил родился в Англии, он считал себя ирландцем и гордился этим статусом, в интервью частенько преподавая историю страны журналистам.

4) Лайнотт был фанатом комиксов. По сути, название THIN LIZZY также пришло от персонажа Tin Lizzie британского детского комикса «The Dandy». Просто произнесли это имя с дублинским акцентом.

5) В 2005 году в центре Дублина поставили бронзовый памятник Филу. В натуральную величину. На открытии статуи оставшиеся участники THIN LIZZY отыграли концерт. (К слову, не единственный после смерти фронтмена; одно время речь даже заходила о полноценном реюнионе — но затем музыканты решили, что это было бы неправильно по отношению к наследию Лайнотта. И ограничились турами да выпуском концертников.)

6) Помимо музыки — THIN LIZZY, сольных релизов и многочисленных коллабораций — Phil Lynott выпустил два поэтических сборника: «Songs For While I’m Away» и «Philip».

If you see my mother

Give her all my love

For she has a heart of gold there

As good as God above

If you see my mother

Tell her I’m keeping fine

Tell her that I love her

And I’ll try and write sometime