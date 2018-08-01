А также время вздрогнуть фанатам жирных выразительных бас-гитар, навороченных аранжировочных структур, ПРОГраммистам и создателям эмоционально-настроенческих алгоритмов. В октябре выходит новый альбом канадцев BEYOND CREATION Algorythm — и нет ни малейшей причины медлить с просмотром нового видео коллектива «The Inversion». Потому что все это чертовски круто.
Время офигительных историй. Новый клип канадцев BEYOND CREATION «The Inversion»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 55
Теги: Beyond Creation
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Комментарии
- Зеля: Атлично, например!
- Зеля: Какая-то странная песня. А фильм да, культ! Надо будет пересмотреть.
- УРА!: Механизмы,несмотря на утрату одного из основателей коллектива, не останавливаются и скоро выдадут новый диск!...
- Barmaley: Ad Noctum написал(а): Barmaley написал(а): Как пел Егор Летов- ненавижу,понимаешь,женщин! Тащемта Летов пел...
- Ad Noctum: Sweyvil написал(а): Хм, а если бы: «Гениталия Мелтер» — кончат ВСЕ! Твой пост триггерит асексуалов и...
- Ad Noctum: Barmaley написал(а): Как пел Егор Летов- ненавижу,понимаешь,женщин! Тащемта Летов пел об овуляшках и...
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- Zzz: Кто нибудь, напишите ей там что я считаю ее унылым говном.
- Sweyvil: Хм, а если бы: «Гениталия Мелтер» — кончат ВСЕ!
- DimaCar: Сейчас эти тётки без чувства юмора заклюют Steel Panther…
- Barmaley: Как говаривал мой старый папаша,перед тем как покинуть этот говеный мир,сынок, никогда не бегай за бабами и...
- Barmaley: Как пел Егор Летов- ненавижу,понимаешь,женщин! А Пантэры прикольные!
В этот день родились1951 - Joe Lynn Turner
1960 - Neal Morse (TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD)
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Manes Slow Motion Death Sequence
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U.D.O. Steelfactory
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