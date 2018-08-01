Время офигительных историй. Новый клип канадцев BEYOND CREATION «The Inversion»

А также время вздрогнуть фанатам жирных выразительных бас-гитар, навороченных аранжировочных структур, ПРОГраммистам и создателям эмоционально-настроенческих алгоритмов. В октябре выходит новый альбом канадцев BEYOND CREATION Algorythm — и нет ни малейшей причины медлить с просмотром нового видео коллектива «The Inversion». Потому что все это чертовски круто.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 55

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Комментарии

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  1. Зеля 02.08.2018 в 10:51

    Атлично, например!

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