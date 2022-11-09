IMPERIUM DEKADENZ
09.11.2022

Время грустить и время умирать. Смотрим/слушаем новый IMPERIUM DEKADENZ

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Депрессивный немецкий атмоблэковый дуэт IMPERIUM DEKADENZ выпускает в январе альбом Into Sorrow Evermore, и значит, снова будут нагнетать, погружать в усыпанные черными обломками льда меланхолические пучины и, заботливо придерживая слушательские головы под водой, наблюдать, как они пускают предсмертные бурые восторженные пузыри.

«В холодный мрачный сезон, в мире, который грозит уйти во Тьму, наш новый релиз прорастает из тумана неопределенности. Меланхолический, пронзительный и мощный, он отражает изоляцию и потрясения последних лет, равно как и смутный намек на то, что еще впереди. Тем не менее, мы рады открыть свой мир и наполнить сердца. Мы летим в темноту, направляемые мечтами, движимые безжалостным временем…»

Смотрим клип на тему «Memories… A Raging River».

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