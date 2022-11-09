Время грустить и время умирать. Смотрим/слушаем новый IMPERIUM DEKADENZ

Время грустить и время умирать. Смотрим/слушаем новый IMPERIUM DEKADENZНовинки и новости
Депрессивный немецкий атмоблэковый дуэт IMPERIUM DEKADENZ выпускает в январе альбом Into Sorrow Evermore, и значит, снова будут нагнетать, погружать в усыпанные черными обломками льда меланхолические пучины и, заботливо придерживая слушательские головы под водой, наблюдать, как они пускают предсмертные бурые восторженные пузыри.
«В холодный мрачный сезон, в мире, который грозит уйти во Тьму, наш новый релиз прорастает из тумана неопределенности. Меланхолический, пронзительный и мощный, он отражает изоляцию и потрясения последних лет, равно как и смутный намек на то, что еще впереди. Тем не менее, мы рады открыть свой мир и наполнить сердца. Мы летим в темноту, направляемые мечтами, движимые безжалостным временем…»
Смотрим клип на тему «Memories… A Raging River».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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Комментарии
Дед Аким:
Вот классика, кроме Оззи двое его друзей — тоже великих музыкантов — Лемми Килмистер и Сол Хадсон (больше известный как Слэш) …
Дед Аким:
Великолепная песня, мастерство высочайшие, такие группы свой уровень не теряют, несмотря на огромную конкуренцию, полный восторг!!!…
Дед Аким:
Шикарный состав, классика рока, Зак Уальд естественно, странно что Сла Хадсона — Слэша нет, насколько знаю, он с Оззи дружит.
Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators — Crazy Train (Live) https…
Бармалей:
Майка на нем зачетная! У меня такая же ,но пока там все еще надпись- ПЬЮ!…
Anastasiya:
В составе этого феста внезапно оказался Motörhead. Ну эээ… https://blabbermouth.net/news/virtual-ozzfest-2022-to-include-performances-by-ozzy-osbourne-motorhead-megadeth-skid-row-and-others…
петрович:
Polaris:
Дед Аким:
Наоборот, метал девушки прогрессируют и раскручены больше мужиков, список самых известных: Доро Пеш, Тарья Турунен, Шарон Ден Адель, Лиззи Хейл, Флор Янсен, Анетт Ол…
Дед Аким:
Три новых альбома. Об одном сложно говорить, потому что сам был Говнарем — (НАШЕствие, Крылья, разные концерты и сейшены, примерно лет 10, может больше, вся эта тусовка…
HARVEY KEITEL:
Merzbow написал(а):
всё таки девушки в металле как были экзотикой так и остались. Даже в оглавлении на этом упор делается. Вспоминаю Konvent. Всё делалось на то, мол де…
Зануда:
Роман:
неплохой альбом старой бразильской нойз-коровой группы. реально слушабельно и интересно
https://youtu.be/q4q6rxbhOrA…
Anastasiya:
Наконец добралась до кинотеатра с «Ужасающим2»: туманный поздний вечер, пустой зал, все как надо. Кинофильм определенно для фанатов жанра — и нет причин, почему фанат…
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