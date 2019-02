Вперед, в прошлое. Смотрим новое видео MORTIIS на старую песню «Visions Of An Ancient Future»

Для своего будущего альбома Spirit Of Rebellion Мортиис перезаписал песню 1994 года «Visions Of An Ancient Future» и снял на нее кровавенький клип. Считайте это переосмыслением.