VOMITORY вернулись с новым релизом

VOMITORY вернулись с новым релизомНовинки и новости
Дэзовые ветераны VOMITORY, развалившиеся в 2013 году и официально вернувшиеся в 2018-м, наконец записали альбом-последователь симпатичного Opus Mortis VIII 2011 года: новый диск будет называться All Heads Are Gonna Roll, выйдет в конце мая, и уже можно «поблевать» (в хорошем смысле, естественно, с уважением к шведам!) под титульный сингл.
Состав группы остался прежним, костяк (братья Gustafsson, басист-вокалист Erik Rundqvist) с конца 80-х — 90-х, обложка вполне себе пасхальная, а музыка — наидушевнейшая. Так что ждем альбом в полном формате, а VOMITORY — на концертных площадках ближайших лет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 87
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Комментарии
Другой Александр:
Пятый полноформат пензенской комманды Orthank. Альбому в этот раз дали тоже название что и у самой группы. Наверное это можно трактовать так, что они наконец-то определ…
Tadevusz:
А тут клясычны thrash — а года з 2010 г. у іх годная другая маладосць памножаная на якасны гук.…
Tadevusz:
Годны альбом — па гуку як Hardwired, але з больш хуткім тэмпам. Гучаць яны па-ранейшаму ўнікальна і пазнавальна — проста не так, як у 80-я. Тым і цікавыя, уласна.…
Ad Noctum:
Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?…
Дружище Христос:
Нимхи:
Метла уже много лет поганое натужное фуфло, даже рядом не стоявшее с ОВЕРКИЛЛ. Оверы уже лет пятнадцать являются лучшей американской трэшевой бандой.…
DimaCar:
Мадам, безусловно, талантлива, но годы проведенные в составе Театра Трагедии не научили ее ничему и она до сих пор продолжает плодить полный шлак.. чего уж там..…
Кирилл Юрич:
Павло:
Dead Embryonic Cell:
А про DHG забыли, вышедший 14-го? OVERKILL в порядке! Фанаты довольны.…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Starcross написал(а):
Вообще, «master of puppets» внесен в Библиотеку Конгресса как национальное достояние уже лет шесть назад.
Этому Деду простител…
juris:
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
Are you fucking kidding me, �…
Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?