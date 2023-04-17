Vomitory band reunion
17.04.2023

VOMITORY вернулись с новым релизом

Новинки и новости

Дэзовые ветераны VOMITORY, развалившиеся в 2013 году и официально вернувшиеся в 2018-м, наконец записали альбом-последователь симпатичного Opus Mortis VIII 2011 года: новый диск будет называться All Heads Are Gonna Roll, выйдет в конце мая, и уже можно «поблевать» (в хорошем смысле, естественно, с уважением к шведам!) под титульный сингл.

Состав группы остался прежним, костяк (братья Gustafsson, басист-вокалист Erik Rundqvist) с конца 80-х — 90-х, обложка вполне себе пасхальная, а музыка — наидушевнейшая. Так что ждем альбом в полном формате, а VOMITORY — на концертных площадках ближайших лет.

All Heads Are Gonna Roll cover

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Названием альбума они хотели намекнуть, что основательнее Пристов?

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