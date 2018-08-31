Вокалист WE CAME AS ROMANS Kyle Pavone умер от передозировки

Несколько дней назад стало известно о внезапной смерти 28-летнего вокалиста металкоровой группы WE CAME AS ROMANS Kyle Pavone. Проведя вскрытие, врачи пришли к выводу, что причиной стала непреднамеренная передозировка.
R.I.P.
Несколько дней назад стало известно о внезапной смерти 28-летнего вокалиста металкоровой группы WE CAME AS ROMANS Kyle Pavone. Проведя вскрытие, врачи пришли к выводу, что причиной стала непреднамеренная передозировка.
R.I.P.
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Теги: R.I.P., We Came As Romans
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Уберите от колонок ваших котов. Закройте окна. И вообще сделайте максимально тихо, ибо: а) окрестные животные непременно кинутся подвывать; б) сие и без того звучит достаточно чудовищно. Помните, в 90-х Лучано Паваротти,...
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