Вокалист WE CAME AS ROMANS Kyle Pavone умер от передозировки

Несколько дней назад стало известно о внезапной смерти 28-летнего вокалиста металкоровой группы WE CAME AS ROMANS Kyle Pavone. Проведя вскрытие, врачи пришли к выводу, что причиной стала непреднамеренная передозировка.

R.I.P.

, рубрика(и): Быстрые новости

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