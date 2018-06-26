Вокалист UFO Phil Mogg: «Я постоянный читатель некрологов; всякий раз, видя, что кто-то умер, считаю: а сколько ему было лет?»

Кому что, а вокалист группы UFO Phil Mogg, выпустившей в прошлом году 22-й и последний альбом The Salentino Cuts, решил: пора прекращать. В этом апреле Филу исполнилось 70, и, несмотря на то, что он еще вроде как в приличной вокальной форме, в следующем году состоится финальный тур группы. «UFO в 2018-м исполняется 50 лет, так что, кажется, момент подходящий».

«Гастроли — это не такой уж шик и удовольствие, как можно предположить, и несмотря на то, что мне так же, как и всегда, в кайф находиться на сцене, все сопутствующие телодвижения становятся слишком утомительны. Я всегда говорил себе: когда я к этому приду, приму сие как сигнал, мол, пора. Именно так я и намерен поступить.

Знаете, я постоянный читатель некрологов. И всякий раз, видя, что кто-то умер, считаю: а сколько ему было лет?.. Хотя, надо признать, последние годы выдались трудными. Потерять Лемми было ужасно. А еще вон Джимми Бэйн скончался на круизном лайнере, тоже грустно. Меня все это страшно расстроило.

В общем, я сказал коллегам о своем решении. Они вольны делать далее, что хотят, но я более не хочу ни выступать на сцене, ни писать альбомы. Ну, может, разве что какой-нибудь сольник, если сильно захочется. Однако с UFO покончено. Подумываю назвать тур «Last Orders», хотя «The Bar Is Closing» тоже хороший вариант. А общее ощущение от всего это… я бы сказал, bittersweet, сладко и горестно одновременно. Тем не менее, мы постараемся замутить отличное турне напоследок».

..Кстати, сколько песен 50-летней карьеры UFO знаете лично вы?