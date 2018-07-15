Вокалист трибьют-группы GayC/DC: «Гей-культура прижилась в роке раньше, чем в поп-музыке»

Одна из самых эпатажных трибьют-групп AC/DC, лос-анджелесская формация с говорящим названием GayC/DC, давеча поразмыслила о том, насколько рок-музыке близка гей-культура. Особенно если судить по нарядам и макияжу отдельных (множественных) ее представителей.

«Мне кажется, в рок-кругах гей-культура закрепилась раньше, чем на поп-сцене, — делится соображениями вокалист коллектива Chris Freeman, — David Bowie популяризировал андрогинность, Lou Reed и Mick Jagger флиртовали с бисексуальностью, Alice Cooper носил женскую одежду. Потом NEW YORK DOLLS принесли все это в панк. Чем, кстати, привлекли к панку немалую аудиторию среди геев — ибо те наконец поняли, что приняты субкультурой; что они могут больше не скрываться, быть собой без риска огрести за это. Ну а за что, что все это пришло в мейнстримные жанры, стоит поблагодарить, наверное, диско».

«Намеки были всегда, но никто не хотел говорить явно и вслух, — считает драммер Brian Welch. — Рамки приемлемого серьезно раздвинули Элтон Джон и Фредди Меркьюри, однако фанаты более тяжелых групп долгое время сидели взаперти, слушая PRIEST, ZEPPELIN, SABBATH, VAN HALEN и ACCEPT. Хотя некоторые из этих групп таки заигрывали с гомосексуальной тематикой, надевая облегающие кожаные одежды и позволяя себе двусмысленно-щекотливые названия песен. К примеру, «London Leatherboys» — я тогда не знал, что лирику ACCEPT писала женщина, и для меня это название значило нечто совсем иное, нежели для моего гетеросексуального друга. При том, что мы оба были горячими «аксептовскими» фанатами.

Мне кажется, мужчины хардрока старались сделать так, чтобы их «мужской клуб» был сугубо гетеросексуальным, — и не видели иронии в том, что при этом они красились, завивали волосы, надевали женские вещи. Они считали, что таким образом, как магниты, привлекают противоположный пол. Тем не менее, в какой-то момент стало трудно отличить, скажем, VIXEN от BRITNY FOX, — так что кого-то из «девочек» стоило перекрасить. Ну и, конечно, нельзя быть гомофобом, когда одеваешься так, как они. Тем более, что любой гей мог бы подобрать им более стильный костюмчик».

Нравилась ли вам "женственность" в прикидах глэмеров и хардрокеров? Это было весело, ярко, смело и мужественно

Гомосятина, мужику негоже так ходить

Гомосятина, мне нравится!

Людям хотелось эпатажа, что в этом плохого?

До лампочки, абы музыку писали хорошую результаты