Вокалист TOOL на концерте: «Кажется, вы, прекрасные люди, уже начинаете терять чертово терпение!»

Пока A PERFECT CIRCLE продвигают концертно свой новый студийник Eat The Elephant — первую работу за последних 14 лет, — Maynard James Keenan уже, кажется, и сам подпрыгивает в ожидании, когда же он сможет наконец-то сказать: «А вот вам, господа, и TOOL». Не 14 лет. Пока еще. Ну и, собственно, прогнозы хорошие: уже готовы аранжировки, тексты, записаны барабаны. И с большой вероятностью альбом выйдет в конце 2018-го или начале 2019-го. «Кажется, вы, прекрасные люди, уже начинаете терять чертово терпение! — обратился Мейнард к аудитории фестиваля Northern Invasion. — Поэтому я умоляю вас, Дэнни, Адам и Джастин: пожалуйста, завершите наконец работу над своими партиями, чтобы я мог доделать свои».

В недавнем интервью певец смеялся, мол, если он продолжит забивать на TOOL в угоду своим иным многочисленным проджектам, то кто-нибудь наверняка придет ночью и в сердцах его уничтожит. «Этот проект висел годами, как призрак, который никак не мог явиться на свет. Я старался, я пробовал все магические слова из магических книг. Но он все равно не продвигался. Так же, как релиз A PERFECT CIRCLE — и даже хуже, потому что в случае TOOL давление намного сильнее. Что мы в таких условиях сделаем? Chinese Democracy II? Но… кажется, в туннеле появился просвет».

«Что труднее всего? С годами становится все проще лениться. Хотя, по сути, единственный способ оставаться релевантным — это придумать, как выбраться из зоны комфорта. Если это получится — ты сможешь взбодриться, увидеть вещи более-менее свежим взглядом.

Сейчас все больше музыкантов нашего возраста, которые во что бы то ни стало, мучительно стараются как-то выделиться из толпы, быть по-прежнему модными. Это пованивает чем-то мерзким. Мне кажется, важно просто быть уверенным в том, что ты делаешь, не рассчитывая оставаться в фокусе у будущих поколений. С этим надо смириться, хотя и дико непросто, особенно для маниакальных эгоистов типа нас».

Ну а мы все-таки ждем и надеемся! В качестве затравки: кусочек новой песни «Descending». И в качестве предварительной информации: на будущем диске не будет песен длительностью менее 10 минут.