Вокалист SEPULTURA Derrick Green поедет по Европе с вокальным мастеркласс-туром

Фронтмен SEPULTURA открывает новые карьерные двери: в следующем месяце Деррик проведет мини-тур с вокальными мастер-классами, во время которых поделится опытом, сценическими секретами и расскажет об источниках творческого вдохновения. После чего пофотографируется и раздаст автографы желающим.

Даты в октябре:

10 — Duyker — Hoofddorp, Netherlands

11 — Relais des Artistes — L’Abbaye, Switzerland

12 — Legend Club Milano — Milan, Italy

13 — Pitcher — Düsseldorf, Germany

14 — The Underworld Camden — London, United Kingdom