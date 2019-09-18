Вокалист SEPULTURA Derrick Green поедет по Европе с вокальным мастеркласс-туром

Фронтмен SEPULTURA открывает новые карьерные двери: в следующем месяце Деррик проведет мини-тур с вокальными мастер-классами, во время которых поделится опытом, сценическими секретами и расскажет об источниках творческого вдохновения. После чего пофотографируется и раздаст автографы желающим.

Даты в октябре:
10 — Duyker — Hoofddorp, Netherlands
11 — Relais des Artistes — L’Abbaye, Switzerland
12 — Legend Club Milano — Milan, Italy
13 — Pitcher — Düsseldorf, Germany
14 — The Underworld Camden — London, United Kingdom

, рубрика(и): Быстрые новости

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