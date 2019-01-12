Вокалист RIGOR MORTIS и WARBEAST Bruce Corbitt помещен в хоспис

Первая грустная новость в этом году. Bruce Corbitt, у которого два года назад обнаружили рак пищевода, опубликовал небольшое видео на своей фб-странице. «Я здесь, люди, — сказал он, — по-прежнему сражаюсь, сражаюсь, сражаюсь. Я никогда не брошу бороться. Вы знаете, такой уж я человек. Просто тяжело говорить это слово: хоспис. Не думал, что к этому все придет».

С 2017 года Брюс прошел курсы лучевой и радиотерапии, перенес операцию, однако год спустя врачи сообщили, что заболевание переросло в четвертую стадию, и что жить музыканту остался максимум год.

Счета за лечение уже превысили миллион долларов, и коллеги по сцене в течение 2018-го отыграли ряд благотворительных концертов. Поддержать Брюса и его семью также можно на краудфандинговой страничке.