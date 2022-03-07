Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins о раке легких: «К тому моменту, как я узнал диагноз, я курил лет 35 или 40»Блог
Ronnie Atkins, 57-летний фронтмен-ветеран PRETTY MAIDS, а в два последние года также сольный артист, в 2019-м узнал, что болен раком легких. После курса лечения он, казалось, пошел на поправку, опухоль пропала — но в 2021-м снова вернулась, уже с метастазами и в четвертой стадии. Пока есть возможность, он работает над музыкой — так, второй сольник Make It Count выйдет 18 марта.
«Когда я впервые узнал… летом 2019 уже понимал, что что-то не так. Потому что у меня годами были проблемы со спиной, но появившаяся боль была другой. Какой-то новой, дающей понять: что-то не так. От такой же штуки умерла моя мать в 57 лет. Так что я пошел к врачу, и он сказал: «Вероятно, защемил нерв». Но я настоял на анализах — и в тот же день обнаружили пятно на легком.
К тому моменту я курил лет 35 или 40. И хотя тут же бросил, стаж курильщика все равно был огромен. Кроме того, я всегда любил выпить. Это ни для кого не секрет. Так, получилось смертельное комбо. Но… что ж… я жил рок-н-ролльной жизнью! И ни о чем не жалею, то была крутецкая жизнь. Именно об этом говорится в нескольких песнях моего сольника. Мы все принимаем как должное. Живем как живем, пока здоровы и в силах — и это правильно: нет никакого смысла в том, чтобы постоянно думать о смерти. Я так считаю. Я не был удивлен своему диагнозу. Хотя, конечно, не обошлось без панических атак. Понадобилось много времени, чтобы смириться. По сути, помогла музыка.
Я научился жить с этим всем — настолько, насколько можно вообще научиться. Приучил себя быть реалистом — мол, таково положение дел, и все тут. Я не в силах этого поменять. Я могу лишь надеяться, что наука поможет прожить подольше. Что предпринимаю я сам? Занимаюсь спортом. Не курю, конечно. Могу выпить бокал вина или пивка, почему нет. И хочу верить, что с помощью докторов и высших сил смогу протянуть еще пару лет. Мне еще есть что сказать».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins о раке легких: «К тому моменту, как я узнал диагноз, я курил лет 35 или 40»
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Комментарии
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Я больше 11-ти лет уже курю. Последние 2 года по пачке в день. Сегодня наверное брошу) Или не сегодня…
По две пачки в день то есть.
Александр написал(а):
По две пачки в день то есть.
Маловато. Давай по 3-4. И бухать не забывай, пожалуйста, это тоже важно