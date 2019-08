Вокалист и гитарист ATTILA поцеловались на сцене

Дурной пример оказался заразителен, и вокалист группы ATTILA Chris Fronzak радостно поцеловался с гитаристом Chris Linck. Не протеста ради, а просто потому, что эти люди ради лишнего внимания, наверно, способны даже откромсать себе правое яичко.

Фанатов фото с подписью, мол, новый сингл будет называться «Kisses For The Boys» предсказуемо выбесило; от аккаунтов группы в соцсетях стали отписываться, а Chris Fronzak отвечал на раздраженные комментарии в стиле «хрупкая маскулинность токсична», «сбросьтесь с моста, если вас заводят целующиеся барышни, а мужиков за это же вы поливаете дерьмом». А потом запостил стишок.

Unfollow me

Talk shit

I don’t care

I do what I want

My band is strange

We don’t give a fuck

And at the end of the day

We fuck girls way better than u