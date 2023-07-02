Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer показал новую группу TILL THE DIRT

Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer показал новую группу TILL THE DIRTБлог
Текущий статус и будущее дискографии ATHEIST пока не очевидны (хотя группа активно ездит с концертами), но если кто скучал по нестандартному творчеству Kelly Shaefer, то вот же оно. Музыкант представил общественности новый проект TILL THE DIRT, и дебютный альбом Outside The Spiral появится уже в конце августа. Нам обещают «экстремальную смесь гранжа, блэк-метала, джаза, рока, дарквейва, классической поп-музыки и других жанров». То есть в принципе вообще что угодно.
«Во время локдауна меня буквально прорвало на музыку, я сочинял и записывал по песне почти ежедневно. Затем делал демки и приглашал друзей на гостевые партии — например, таких ребят как Jeff Loomis (ARCH ENEMY, NEVERMORE) и John Longstreth (ORIGIN). В итоге получился один из самых удивительных релизов в моей карьере, и с гордостью заявляю, что на будущем альбоме нет ни одного филлера. Я им страшно горжусь».
В качестве показательного, но, конечно, не всеохватывающего примера музыкант выложил трек «Outside The Spiral» с гостевым участием Steve DiGiorgio.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 127
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Комментарии
Crow:
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Дед Аким:
В Америке другое время, у нас на ночь глядя время греха Такой вкусный кавер, во первых это �…
Jurgai:
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Merzbow:
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Max:
Ad Noctum:
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Shape Of Despair:
zzz:
Merzbow написал(а):
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Юрий:
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